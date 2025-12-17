Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

Clip trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam - FPT Play

Trong lần tái đấu đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự lấn lướt trước tuyển nữ Philippines, tấn công đa dạng và có nhiều cơ hội ghi bàn mở tỉ số.

Sau tình huống phối hợp đánh biên, Vạn Sự tạt bóng vào vòng cấm, Bích Thùy chọn vị trí phù hợp, dứt điểm nhạy bén khiến bóng xuyên thủng lưới tuyển nữ Philippines ở phút 29.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị với Bích Thùy và trọng tài chính không công nhận pha ghi bàn hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam.

Xem lại tình huống chiếu chậm, Vạn Sự lẫn Bích Thùy hay các đồng đội rõ ràng không ở vị trí việt vị trước khi tuyển nữ Việt Nam sút tung lưới tuyển nữ Philippines.

Thậm chí, nhiều bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc của khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu, cho rằng trọng tài FIFA mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận chung kết, khiến tuyển nữ Việt Nam mất lợi thế.

Bị trọng tài "cướp" mất bàn thắng hợp lệ song tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên cường, thể hiện quyết tâm đánh bại Philippines để bảo vệ "ngôi hậu" SEA Games 33.