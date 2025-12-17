HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Bích Thùy ghi bàn hợp lệ trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 song bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị

Clip trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam - FPT Play

Trong lần tái đấu đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự lấn lướt trước tuyển nữ Philippines, tấn công đa dạng và có nhiều cơ hội ghi bàn mở tỉ số.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 1.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 2.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 3.

Sau tình huống phối hợp đánh biên, Vạn Sự tạt bóng vào vòng cấm, Bích Thùy chọn vị trí phù hợp, dứt điểm nhạy bén khiến bóng xuyên thủng lưới tuyển nữ Philippines ở phút 29.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị với Bích Thùy và trọng tài chính không công nhận pha ghi bàn hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 4.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 6.

Tuyển nữ U22 Việt Nam bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ - Ảnh 7.

Xem lại tình huống chiếu chậm, Vạn Sự lẫn Bích Thùy hay các đồng đội rõ ràng không ở vị trí việt vị trước khi tuyển nữ Việt Nam sút tung lưới tuyển nữ Philippines. 

Thậm chí, nhiều bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc của khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu, cho rằng trọng tài FIFA mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận chung kết, khiến tuyển nữ Việt Nam mất lợi thế.

Bị trọng tài "cướp" mất bàn thắng hợp lệ song tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên cường, thể hiện quyết tâm đánh bại Philippines để bảo vệ "ngôi hậu" SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Hiệp 1 khép lại khi trọng tài tước bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy

Nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Hiệp 1 khép lại khi trọng tài tước bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy

(NLĐO) - Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại tuyển nữ Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 lúc 19 giờ 30 tối nay (17-12).

Truyền thông Indonesia chỉ trích về thất bại trước tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thắng đậm Indonesia 5-0 chiều tối 14-12, tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games kỳ thứ 5 liên tiếp.

HLV Myanmar xin từ chức sau khi bị tuyển nữ Việt Nam loại khỏi SEA Games 33

(NLĐO) - Thất bại trước tuyển nữ Việt Nam, Myanmar phải dừng bước ở vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33 và HLV Myanmar ngay sau đó đã nộp đơn xin từ chức.

