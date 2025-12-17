Tuyển bóng đá nữ Thái Lan áp đảo Indonesia, giành HCĐ SEA Games 33

Trong trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nữ SEA Games 33 - 2025 chiều 17-12, chủ nhà Thái Lan với mong muốn cứu vãn danh dự đã sớm khẳng định ưu thế trước Indonesia khi liên tục tạo ra sức ép lớn ngay từ những phút đầu.

Ngay phút thứ 8, Indonesia suýt thủng lưới sau sai lầm của thủ môn Chotmanee, nhưng Yuliana không tận dụng được cơ hội. Phía bên kia, thủ thành De Rouw phải liên tiếp trổ tài, đặc biệt là pha khép góc cứu thua trước cú dứt điểm nguy hiểm của Pattaranan.

Thế trận pressing tầm cao giúp Thái Lan kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Phút 17, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Rhianne Rush dứt điểm chạm chân Pitsamai đổi hướng mở tỉ số 1-0. Indonesia nỗ lực phòng ngự lăn xả, Zahra nhiều lần cứu nguy cho đội nhà nhưng không thể đứng vững trước sức ép dồn dập.

Phút 43, sai lầm của De Zeeuw ngay trước vòng cấm khiến Indonesia phải trả giá. Jiraporn chọc khe tinh tế để Pattaranan băng xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, Indonesia có vài cơ hội rõ nét nhưng vẫn thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, trong khi Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận. Nỗ lực vùng lên của Indonesia càng trở nên mạnh mẽ vào cuối trận nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Chung cuộc, tuyển nữ Thái Lan giành chiến thắng 2-0, giành HCĐ ở môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Đây là tấm HCĐ thứ 3 của bóng đá nữ Thái Lan trong lịch sử SEA Games, sau 14 lần tham dự với thành tích 5 HCV và 6 HCĐ.

Hai vị trí cao nhất còn lại của môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ là màn tranh tài của tuyển nữ Việt Nam và Philippines lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, 17-12.