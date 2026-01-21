2 thanh niên sa lưới sau 4 giờ cướp giật túi xách du khách tại Đà Lạt

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Đình Phong (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Phó Ngọc Thìn (22 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản của du khách tại phường Xuân Hương – Đà Lạt.



Nguyễn Đình Phong (bên trái) và Phó Ngọc Thìn (bên phải)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-1, Thìn điều khiển xe máy chở Phong vòng quanh các tuyến đường khu vực trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Khi đến khu vực bờ hồ Xuân Hương, Phong áp sát và giật túi xách của một du khách đang tham quan chụp ảnh ở ven hồ rồi lên xe Thìn chờ sẵn để tẩu thoát.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức xác minh, truy bắt 2 kẻ cướp giật.

Đến chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ Phong và Thìn khi cả 2 đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.