Thời sự

2 thanh niên sa lưới sau 4 giờ cướp giật túi xách du khách tại Đà Lạt

Nhất Đăng

(NLĐO) - Sau khi giật túi xách của du khách ở hồ Xuân Hương Đà Lạt, Phong và Thìn về nhà nghỉ trốn nhưng bị bắt

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Đình Phong (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Phó Ngọc Thìn (22 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản của du khách tại phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Cướp giật ở Đà Lạt, 2 thanh niên sa lưới sau 4 giờ lẩn trốn - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Phong (bên trái) và Phó Ngọc Thìn (bên phải)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-1, Thìn điều khiển xe máy chở Phong vòng quanh các tuyến đường khu vực trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Khi đến khu vực bờ hồ Xuân Hương, Phong áp sát và giật túi xách của một du khách đang tham quan chụp ảnh ở ven hồ rồi lên xe Thìn chờ sẵn để tẩu thoát.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức xác minh, truy bắt 2 kẻ cướp giật.

 Đến chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ Phong và Thìn khi cả 2 đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tin liên quan

Quang Dũng, Hồng Nhung biểu diễn trong Lễ hội Mai anh đào Đà Lạt

Quang Dũng, Hồng Nhung biểu diễn trong Lễ hội Mai anh đào Đà Lạt

(NLĐO) - Đêm khai mạc Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026 sẽ có các ca sĩ như Hồng Nhung, Quang Dũng, Hoàng Yến Chibi… tham gia biểu diễn

Sớm đưa Dinh I Bảo Đại ở Đà Lạt trở lại hoạt động

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị xây dựng phương án quản lý, khai thác phù hợp nhằm sớm đưa Dinh I Bảo Đại hoạt động trở lại.

Gần 200 cua-rơ thi tài quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt

(NLĐO) - Giải đua xe đạp vòng quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt thu hút 176 vận động viên từ 27 đội của nhiều tỉnh, thành tham dự.

cướp giật tài sản Lâm Đồng Đà Lạt công an tỉnh Lâm Đồng hồ Xuân Hương
