2 vụ đuối nước làm 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Trong vòng 3 ngày liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 trẻ em tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 9 giờ ngày 16-5 tại sông Bánh Lái (tỉnh Đắk Lắk), khi 4 học sinh từ 9 đến14 tuổi rủ nhau đi tắm sông và không may bị nước cuốn tử vong.

Khu vực sông Lô, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong

Tiếp đó, chiều 18-5, một nhóm học sinh nam THCS ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ ra khu vực sông Lô tắm. Trong lúc tắm, 5 em bị đuối nước và tử vong.

Trước sự việc đau lòng trên, Bộ Y tế đã công văn khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.

Khu vục xảy ra tai nạn đuối nước ở Phú thọ đã được cắm biển cảnh báo

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với chính quyền xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, nơi xảy ra vụ đuối nước



Đồng thời, địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước.

Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh, thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước.

Khi xảy ra vụ việc trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, Bộ Y tế đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em; chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoàn công tác của Bộ Y tế cùng lãnh đạo địa phương tới từng gia đình thắp hương, chia buồn và hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát



Sáng 19-5, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc với địa phương, đại diện Bộ Y tế đánh giá đây là vụ tai nạn đặc biệt thương tâm, xảy ra đúng thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè nên nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng. Bộ Y tế đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm ven sông, hồ; tăng cường biển cảnh báo, trang bị thiết bị cứu hộ và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch xã Sông Lô, tối 18-5, sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình đã đưa ba nạn nhân đi hỏa táng. Hôm nay, các gia đình tổ chức phát tang, đón các đoàn đến viếng; dự kiến lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều xảy ra vụ việc, nhóm 9 học sinh lớp 6, 7 và 8 được nghỉ học sớm nên rủ nhau ra bãi sông chơi và tắm. Khu vực này thời điểm đó nước không lớn, xuất hiện bãi cát rộng nên các em thường xuyên đến vui chơi. Khi tai nạn xảy ra, những em còn lại hoảng loạn chạy lên khu vực quán gần đó kêu cứu. Tuy nhiên, hiện trường cách xa khu dân cư nên việc tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Người dân chỉ kịp đưa được một em lên bờ nhưng không thể cứu sống.

Theo lãnh đạo địa phương, phần lớn các nạn nhân đều biết bơi nhưng chỉ là kỹ năng tự phát, chưa được đào tạo bài bản về an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống nguy hiểm, các em hoảng loạn, ôm níu nhau nên không thể thoát ra.

Khu vực xảy ra tai nạn là một nhánh lạch thông ra sông, tồn tại nhiều hố sâu do hoạt động khai thác cát trước đây để lại. Chính quyền cho biết đây không phải lạch tự nhiên mà hình thành sau quá trình khai thác cát làm thay đổi dòng chảy và địa hình lòng sông. Trước đây khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước, riêng năm 2008 có 4 trường hợp tử vong.

Lãnh đạo xã Sông Lô cho biết địa phương có khoảng 34.000 dân, nhiều sông hồ và gần 10 km sông chảy qua. Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước, yêu cầu trường học phối hợp phụ huynh ký cam kết và cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, do tuyến sông dài nên chưa thể bố trí đầy đủ thiết bị cứu hộ ở tất cả khu vực nguy cơ cao. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp nhà trường rà soát, điểm danh học sinh để xác định số em mất tích và tổ chức tìm kiếm.