Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.... - đã tham dự ngày hội.

Trong năm qua, ấp Mỹ An đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ khi kinh tế ổn định, đời sống người dân được nâng cao, cảnh quan nông thôn khởi sắc với các mô hình "Tuyến đường hoa" dài 2,5 km, "Tuyến đường cờ" dài 4,5 km. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của cán bộ và nhân dân ấp Mỹ An. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phước Hải cũng như Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản và đổi mới trong hoạt động. Từ đó, thực hiện 3 mục tiêu "An ninh - An sinh - An dân" cũng như hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà các gia đình khó khăn tại ấp Mỹ An, xã Phước Hải. Ảnh: NGỌC GIANG

Cùng ngày, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố..., đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 73, phường Chánh Hưng. Thông tin từ ngày hội cho hay khu phố 73 có 984 hộ đăng ký "gia đình văn hóa", trong đó 98% đã được công nhận. Địa phương cũng là nơi triển khai hiệu quả phong trào "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch" gắn với "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tại ngày hội, khu phố 73 đã vận động đóng góp 80 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ, 25 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo", 15 triệu đồng cho quỹ "Vì biển đảo quê hương", đồng thời tổ chức nhiều chương trình thiết thực như "Chăm lo Tết đầm ấm", "Đồng hành cùng học sinh hiếu học"...

Cùng ngày, khu phố 28, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh quan trọng của thành phố trong quá trình phát triển. Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền và MTTQ phường Tân Sơn Hòa tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân gắn kết, giúp địa phương nâng cao chất lượng sống, củng cố niềm tin của người dân vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Trong ngày 9-11, nhiều nơi tại TP HCM cũng tràn ngập không khí tươi vui, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, liên ấp - từ ấp 46 đến ấp 59 - của xã Vĩnh Lộc sôi nổi với các gian hàng trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp.

Tại phường Tân Mỹ, Ban Công tác Mặt trận khu phố 31 phát động nhiều phong trào thi đua với điểm nhấn là "Tân Mỹ muôn sắc hoa", nhằm chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Tại khu phố 29, phường Phú Thuận, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo ấn tượng với các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng, giao lưu tiếng Anh, tuyên dương 6 gương "Người tốt, việc tốt"…