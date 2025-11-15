2.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao liên phường tại TP HCM

Ngày 15-11, Đại hội Thể dục Thể thao liên phường năm 2025 gồm các phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới (TP HCM) chính thức khai mạc và khởi tranh thi đấu môn đầu tiên.

Đại hội do UBND các phường trên phối hợp tổ chức, hướng đến Đại hội Thể dục thể thao TP HCM lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể dục Thể thao liên phường năm 2025 chính thức khai mạc

Đại hội thu hút sự tranh tài của khoảng 2.000 vận động viên là người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn liên phường; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, Trung ương trên địa bàn liên phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở bộ môn kéo co

Diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 30-12, đại hội tổ chức 8 môn thi đấu gồm bóng bàn, bóng đá, bơi lội, cầu lông, cờ tướng, điền kinh, kéo co và pickleball.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Bình Thạnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao liên phường năm 2025, cho biết đại hội được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, biểu dương tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh.

"Ban Tổ chức đại hội sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức thành công đại hội, đảm bảo an toàn, đoàn kết, trung thực và cao thượng, đúng với tinh thần thể thao và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao liên phường năm 2025 khẳng định.

Trong phần tuyên thệ, vận động viên Đặng Gia Huân đại diện lực lượng vận động viên cam kết thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng. Trọng tài Nguyễn Huy Lam – Trọng tài Quốc gia môn Cờ tướng – thay mặt đội ngũ trọng tài tuyên thệ làm nhiệm vụ công tâm, khách quan.