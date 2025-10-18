HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025

Đào Tùng - Ảnh: Văn Linh

(NLĐO) - Gần 100 trận đấu diễn ra hết sức sôi động và kịch tính trong khuôn khổ môn pickleball thuộc Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025.

Căn cứ kế hoạch hoạt động liên tịch tháng 10-2025, sáng 18-10, Đại hội Thể dục thể thao liên phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc lần thứ nhất năm 2025 đã chính thức khai mạc với 4 bộ môn gồm pickleball, kéo co, trò chơi vận động và cờ tướng.

Bảy bộ môn thi đấu còn lại như Muay, futsal, bóng rổ 3x3, bóng rổ 5x5, bóng bàn, bơi lội, cầu lông sẽ lần lượt được tổ chức tranh tài trong hai tháng 11 và 12-2025, hoàn tất chương trình đại hội trước cuối năm.

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 - Ảnh 1.

Hơn 100 tay vợt tham dự giải pickleball của Đại hội Thể dục thể thao liên phường 2025

Quy định của đại hội cho phép người dân của các khu phố, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ba phường được đăng ký tham dự. Đại hội không phân biệt đẳng cấp chuyên môn nhưng cũng không khuyến khích các vận động viên chuyên nghiệp tham gia sân chơi đậm chất phong trào này.

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 - Ảnh 2.

Các cuộc tranh tài diễn ra vô cùng sôi động

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 - Ảnh 3.

Giải còn là nơi các VĐV giao lưu, "hẹn nhau" tập luyện sau này để lên trình

Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 nhằm hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe nhân dân và cộng đồng.

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 - Ảnh 4.

Trao thưởng nội dung đôi nam nữ dưới 35 tuổi

Khai mạc sớm nhất sáng 18-10 tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương, môn pickleball có sự tham dự của 56 đôi nam và đôi nam nữ, tranh tài ở hai lứa tuổi dưới 35 và trên 35 tuổi. Gần 100 trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, đậm chất chuyên môn, kéo dài trong hơn 5 giờ.

Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 - Ảnh 5.

Các đôi đạt thứ hạng cao tại giải

Kết quả chuyên môn:

+ Đôi nam trên 35 tuổi:

1. Văn Tuấn/ Đăng Hoàng (BV Mắt TP HCM)

2. Văn Đạt/ Hữu Minh (trường Marie Curie)

3. Văn Mãnh/Văn Hùng (trường Colette)

Quang Phương/Thành Nhân (trường Phan Đình Phùng)

+ Đôi nam dưới 35 tuổi:

1. Thanh Hiếu/ Trọng Kha (P. Bàn Cờ)

2. Hải Đăng/ Trọng Khang (ĐH Mở TP HCM)

3. Tiến Cường/ Đăng Khoa (BV Mắt TP HCM)

Văn Hòa – Minh Huy (P.Xuân Hòa)

+ Đôi nam nữ trên 35 tuổi:

1.Văn Tuấn/ Bích Châm (BV Mắt TP HCM)

2. Phạm Dương/Minh Thư (trường Mầm Non 5)

3. Tiến Công/Thị Anh (trường Colette)

Văn Sĩ/Kim Hồng (trường Nguyễn Thái Sơn)

+ Đôi nam nữ dưới 35 tuổi:

1. Trọng Khang/Diễm Thúy (ĐH Mở TP HCM)

2. Thanh Quang/Thanh Mai (P. Bàn Cờ)

3. Vinh Quốc/Thị Bông (NH ĐT&PT Cambodia)

Thành Nhân/Thu Loan (P. Bàn Cờ)

Tin liên quan

TP HCM: Tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

TP HCM: Tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Giải giao lưu Pickleball khẳng định sức mạnh của thể thao gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái, sẻ chia của người dân TP HCM

Truyền lửa đam mê pickleball cho người khuyết tật

(NLĐO) - Với mục đích thể thao là liều thuốc tinh thần, gắn kết và chữa lành, anh Huỳnh Công Sơn đã mang Pickleball đến với cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

(NLĐO) - Sau thành công của hai giải đầu tiên, Báo Phụ nữ TP HCM quyết định tổ chức Giải pickleball lần thứ 3 để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Muay bơi pickleball Đại hội Thể dục thể thao liên phường bóng bàn CLB Hồ Xuân Hương
