Pickleball mở màn nóng bỏng Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025

Căn cứ kế hoạch hoạt động liên tịch tháng 10-2025, sáng 18-10, Đại hội Thể dục thể thao liên phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc lần thứ nhất năm 2025 đã chính thức khai mạc với 4 bộ môn gồm pickleball, kéo co, trò chơi vận động và cờ tướng.

Bảy bộ môn thi đấu còn lại như Muay, futsal, bóng rổ 3x3, bóng rổ 5x5, bóng bàn, bơi lội, cầu lông sẽ lần lượt được tổ chức tranh tài trong hai tháng 11 và 12-2025, hoàn tất chương trình đại hội trước cuối năm.

Hơn 100 tay vợt tham dự giải pickleball của Đại hội Thể dục thể thao liên phường 2025

Quy định của đại hội cho phép người dân của các khu phố, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ba phường được đăng ký tham dự. Đại hội không phân biệt đẳng cấp chuyên môn nhưng cũng không khuyến khích các vận động viên chuyên nghiệp tham gia sân chơi đậm chất phong trào này.

Các cuộc tranh tài diễn ra vô cùng sôi động

Giải còn là nơi các VĐV giao lưu, "hẹn nhau" tập luyện sau này để lên trình

Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần I-2025 nhằm hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe nhân dân và cộng đồng.

Trao thưởng nội dung đôi nam nữ dưới 35 tuổi

Khai mạc sớm nhất sáng 18-10 tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương, môn pickleball có sự tham dự của 56 đôi nam và đôi nam nữ, tranh tài ở hai lứa tuổi dưới 35 và trên 35 tuổi. Gần 100 trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, đậm chất chuyên môn, kéo dài trong hơn 5 giờ.

Các đôi đạt thứ hạng cao tại giải