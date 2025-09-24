HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

201 xe máy nào đi trên vỉa hè ở TP HCM bị Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình?

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi đi trên vỉa hè

Ngày 24-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đang đẩy mạnh xử lý xe máy leo vỉa hè, chủ động phòng ngừa tai nạn gây ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

"Điểm mặt" 201 xe leo vỉa hè ở TP HCM bị CSGT ghi hình- Ảnh 1.

Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông đúc

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý hành vi chạy xe máy trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. 

Để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người đi đường, Đội CSGT Hàng Xanh đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè.

Qua nắm tình hình cho thấy tình trạng xe máy đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông đúc. Vì vậy, việc CSGT dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn. 

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi này, nhằm vừa quyết liệt xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Riêng ngày 17 và 18-9, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp đi trên vỉa hè ở các tuyến: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí. 

Đi trên hè phố ngày 17 và 18-9-25 - Đội CSGT Hàng Xanh
Tra cứu 201 trường hợp leo vỉa hè thuộc Đội CSGT Hàng Xanh.

PC08 đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ngoài ra, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông cũng được lực lượng CSGT ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Điểm a, khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định: Hành vi điều khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè có thể bị xử phạt với mức tiền từ 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Hạn chế lưu thông một khu vực ở TP HCM vài giờ từ ngày 25-9

Hạn chế lưu thông một khu vực ở TP HCM vài giờ từ ngày 25-9

(NLĐO) - Khu vực đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ sẽ bị hạn chế lưu thông vào các khung giờ cố định.

Sinh viên vi phạm giao thông nhiều, CSGT đến trường tuyên truyền

(NLĐO) - Nhiều trường hợp sinh viên vi phạm giao thông như leo qua dải phân cách, chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều...

Chạy ngược chiều, lao vào đường cấm, leo vỉa hè - "chuyện nhỏ" ở TP HCM

(NLĐO) - Chỉ trong 20 phút sáng 11-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm luật giao thông trên địa bàn TP HCM

