216 VĐV tranh tài Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ"

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ" đã khép lại tối 21-10, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.

Sự kiện quy tụ 216 golfer, bao gồm hội viên Sông Bé Golf, chủ tịch các câu lạc bộ golf uy tín trên cả nước cùng đông đảo khách mời. Giải đấu đã mang đến những màn tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn.

216 VĐV tranh tài Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ" - Ảnh 1.

Đông đảo golfer tham dự giải giao lưu tại Sông Bé Golf

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi là dịp tri ân hội viên thân thiết và thắt chặt sự gắn kết giữa Sông Bé Golf với các câu lạc bộ golf trong và ngoài nước, cùng nhau hướng đến xây dựng cộng đồng golf vững mạnh.

Sau màn tranh tài gay cấn và hấp dẫn qua 18 hố đấu, golfer Ko Dae-won xuất sắc giành giải "Best Gross" với thành tích 75 gậy, trong khi golfer Leem Chae-yul chinh phục danh hiệu "Best Net" với 62 điểm ấn tượng.

216 VĐV tranh tài Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ" - Ảnh 2.

Golfer Ko Dae-won nhận giải thưởng Best Gross

Cùng ghi tên vào bảng vàng ở các bảng đấu khác, các golfer đã xuất sắc đạt được những thành tích ấn tượng:

Bảng A

1. Kim Tae-hyun – net 69 (OCB)

2. Nguyễn Cảnh Thiện – net 69

3. Jang Jeong-hyun – net 70

Bảng B

1. Woo Min-jae – net 68 (OCB)

2. Nguyễn Minh Quốc – net 68 (OCB)

3. Phan Văn Hùng – net 68 (OCB)

Bảng C

1. Mr. Đào Ngọc Tôn – net 68 (OCB)

2. Mr. Võ Văn Tuấn – net 68 (OCB)

Mr. Trần Văn Thái – net 68

Bảng nữ

1. Lee Mi-ja – net 69

2. Kim Chun-sook – net 70

3. Yoon Soon-ok – net 71

Giải kỹ thuật :

Nearest to Pin – Lotus #9: Lee Joo Hong – 2.0 yards

Nearest to Pin – Palm #2: Nguyễn Văn Sang – 1.1 yards

Nearest to Pin – Desert #2: Hà Bửu Thục – 2.7 yards

Longest Drive – Lotus #2: Trần Quốc Bảo – 240 yards

Longest Drive – Palm #4: Sean Caricola – 270 yards

Longest Drive – Desert #7: Nguyễn Minh Quốc – 270 yards

Sau một ngày thi đấu đầy cảm xúc, các golfer đã cùng tham dự đêm Gala trao thưởng và tiệc tối trong không gian sân vườn với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động và hấp dẫn. Đây là dịp để tất cả cùng nhìn lại hành trình thi đấu đáng nhớ, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng và và lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng.

216 VĐV tranh tài Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ" - Ảnh 3.

Golfer Leem Chae-yul nhận giải Best Net

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Bình – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Sân Golf Palm - Sông Bé đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể hội viên, golfer, nhà tài trợ và các đơn vị đối tác đã đồng hành và góp phần tạo nên một giải đấu thành công.

Ban Tổ chức đã vinh danh những golfer đạt thành tích xuất sắc ở các bảng đấu, trao cúp vô địch cùng nhiều phần quà giá trị. Thành công của giải đấu không chỉ được thể hiện qua kỹ năng và kết quả thi đấu mà còn qua tinh thần thể thao và tình cảm gắn bó giữa các golfer.

Giải giao lưu hội viên "Sông Bé Golf & các câu lạc bộ" khép lại trong không khí hân hoan và đầy tự hào. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là cầu nối giao lưu, chia sẻ và lan tỏa tình yêu golf trong cộng đồng.

Sân Golf Sông Bé cam kết tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại, mang đến cho hội viên và khách hàng những trải nghiệm golf đẳng cấp và khác biệt, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của phong cách sống mới.

