Thể thao

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: "Ươm mầm tài năng kinh doanh"

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer là các doanh nhân tiêu biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề "Ươm mầm tài năng kinh doanh" sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4-10 tại sân golf Royal Long An.

Đây là giải golf truyền thống do tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025), đồng thời tiếp tục sứ mệnh đồng hành và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: "Ươm mầm tài năng kinh doanh" - Ảnh 1.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức giải golf tranh cúp Lương Văn Can năm 2025

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và kết nối, giải đấu còn mang giá trị xã hội to lớn với mục tiêu gây quỹ cho chương trình học bổng Lương Văn Can, một giải thưởng uy tín do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và duy trì từ năm 2009 đến nay. Giải thưởng đã và đang tiếp lửa cho các sinh viên có khát vọng khởi nghiệp và trở thành những doanh nhân tử tế, thành đạt trong tương lai.

Với thông điệp "Cú swing vì doanh nhân tương lai", giải đấu không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng doanh nhân mà còn là hành động thiết thực góp phần vun bồi thế hệ lãnh đạo kinh doanh kế tiếp của đất nước.

Mỗi cú đánh là một sự gửi gắm kỳ vọng và cam kết về một tương lai kinh doanh phát triển bền vững, có trách nhiệm và đầy nhân văn.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: "Ươm mầm tài năng kinh doanh" - Ảnh 2.

Công bố các hạng mục giải thưởng

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỉ đồng, giải đấu năm nay hứa hẹn là một sự kiện đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất dành cho giới doanh nhân.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải kỹ thuật và giải thưởng chính gồm: Best Gross - "Hưng Thương", Best Net - "Khai Trí", các giải Nhất - "Trí tuệ", Nhì - "Uy tín", Ba - "Nghĩa khí" cho các bảng A, B, C; giải Nhất - "Trí tuệ", Nhì - "Uy tín" cho các bảng nữ; 2 giải Longest Driver - Sức mạnh", 2 giải Nearest to the Pin - "Chính đạo" và 2 giải Nearest to the Line - "Ngay thẳng".

Đặc biệt, các phần thưởng Hole-in-One với giá trị cao từ các nhà tài trợ hứa hẹn sẽ tạo nên sự sôi động và kịch tính cho giải.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: "Ươm mầm tài năng kinh doanh" - Ảnh 3.

Các golfer cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần kinh doanh có trách nhiệm với xã hội

Giải golf nhận được sự đồng hành và tài trợ của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và mang đậm tính nhân văn.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - tranh cúp Lương Văn Can "Ươm mầm tài năng kinh doanh" không chỉ là dịp để các doanh nhân giao lưu, chia sẻ mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần kinh doanh có trách nhiệm với xã hội.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

(NLĐO) - Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM ký kết hợp tác nhằm phát triển hai bộ môn thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Giải golf Lương Văn Can 2024: Lan tỏa tư tưởng tiên phong của doanh nhân Việt

(NLĐO) – Hơn 200 golfer là doanh nhân sẽ tham dự Giải golf Lương Văn Can 2024 do tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức vào ngày 3-5 tại Câu lạc bộ golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Giải golf Lương Văn Can 2024: Kỳ tích Hole-in-One và ấn tượng "Đêm thương hội"

(NLĐO) – Hơn 200 golfer là doanh nhân đã có màn trình diễn ấn tượng tại Giải golf Lương Văn Can 2024 diễn ra tại Câu lạc bộ golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

