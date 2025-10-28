HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

22 cá nhân ở Đắk Lắk được tặng thưởng Huân chương Lao động

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một tập thể và 22 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk được tặng thưởng Huân chương Lao động trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 28-10, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc".

Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030

Đại hội với sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ngành và khoảng 450 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I là ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương.

Các phong trào như "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Giảm nghèo bền vững", "Dạy tốt - Học tốt", "Vì an ninh Tổ quốc"… đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến, phát huy được sức mạnh tổng hợp để đưa Đắk Lắk vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tại Đại hội, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 17 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bên cạnh đó, tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế

Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành y tế đẩy mạnh thi đua yêu nước, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nền y tế hiện đại, vì sức khỏe nhân dân.

Tuyên dương 80 điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ XI

(NLĐO) - Đại hội thi đua yêu nước CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ XI đã tuyên dương 37 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình xuất sắc tiêu biểu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ nhất

(NLĐO)- Ngày 18-10, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất, biểu dương 235 gương điển hình, tiên tiến

tỉnh Đắk Lắk phong trào thi đua yêu nước Huân chương Lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo