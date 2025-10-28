Ngày 28-10, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc".

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030

Đại hội với sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ngành và khoảng 450 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I là ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương.

Các phong trào như "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Giảm nghèo bền vững", "Dạy tốt - Học tốt", "Vì an ninh Tổ quốc"… đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước



Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến, phát huy được sức mạnh tổng hợp để đưa Đắk Lắk vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tại Đại hội, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 17 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bên cạnh đó, tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.