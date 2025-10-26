Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế

Sáng 26-10, Bộ Y tế đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VIII (2025 - 2030), với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân xuất sắc ngành y tế

Với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030 theo tinh thần Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương những thành tích nổi bật của ngành cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục đổi mới phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong quản lý, khám chữa bệnh; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe và phát triển phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong điều trị.

Đồng thời, chú trọng nâng cao y đức, giữ vững phẩm chất "lương y như từ mẫu"; đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực và nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành y tế cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết thành tựu phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng chiến lược thi đua trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết giai đoạn 2020 - 2025 là một trong những thời kỳ khó khăn nhất của ngành y tế khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều thách thức toàn cầu. Trong gian khó, đội ngũ thầy thuốc đã thể hiện tinh thần "lương y như từ mẫu", vượt qua mọi thử thách để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Bộ trưởng xúc động nhắc đến những tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó có điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhi trong vụ tấn công nguy hiểm ngày 23-10 vừa qua.

"Những hành động cao đẹp ấy là biểu tượng sống động của phong trào thi đua yêu nước trong ngành y"- Bộ trưởng bày tỏ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) dũng cảm cứu người hiện đang được chăm sóc, điều trị



Các phong trào thi đua như "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh", hay "Ngành y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy" đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thi đua trong toàn hệ thống.

Trong giai đoạn này, nhiều đơn vị, cá nhân đã được vinh danh với các phần thưởng cao quý như: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Anh hùng Lao động năm 2024, tiên phong trong chuyển đổi số; Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dẫn đầu phong trào hiến máu nhân đạo; Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế là điển hình trong kỹ thuật cao và ghép tạng; cùng nhiều thầy thuốc, nhà khoa học được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh...