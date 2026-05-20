Thể thao

22 năm chờ đợi, fan Arsenal ăn mừng khí thế khi trở lại ngôi vô địch Premier League

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Arsenal chính thức đăng quang Premier League sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37, khép lại 22 năm chờ đợi mỏi mòn của đội bóng London

Kết quả trận đấu tại sân Vitality đêm 19-5 (giờ địa phương) giúp Arsenal tạo ra khoảng cách không thể san lấp trên bảng xếp hạng, sau khi chính họ giành chiến thắng 1-0 trước Burnley trước đó một ngày. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vì thế chính thức bước lên ngôi số một bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại lịch sử năm 2004.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 1.

Man City bị níu chân. Arsenal chính thức đăng quang

Sau ba mùa liên tiếp chỉ về nhì, Arsenal cuối cùng cũng vượt qua Man City của Pep Guardiola để chạm tay vào chức vô địch Premier League đầy cảm xúc. Đây cũng được xem là thành quả xứng đáng cho quá trình tái thiết bền bỉ dưới thời Arteta.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 2.

Toàn đội Arsenal theo dõi trận đấu từ trung tâm Colney và cầm chiếc cúp vô địch bằng bìa cứng

Theo truyền thông Anh, toàn bộ đội hình Arsenal đã tập trung tại trung tâm huấn luyện London Colney để theo dõi trận đấu giữa Man City và Bournemouth trong tâm trạng hồi hộp. 

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ cùng ban huấn luyện vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi biết mình chính thức trở thành nhà vô địch.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 3.

Declan Rice và Leandro trossard phấn khích với danh hiệu được trao tay

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 4.

Những người hùng thực thụ của Arsenal

Bên ngoài sân Emirates, hàng ngàn cổ động viên Arsenal cũng tập trung ăn mừng xuyên đêm. Huyền thoại Ian Wright nằm trong số những gương mặt xuất hiện ở trung tâm lễ hội của người hâm mộ "Pháo thủ".

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 5.

Cựu tiền đạo huyền thoại Iaa Wright hòa cùng dòng người ăn mừng bên ngoài sân Emirates

Mùa giải đáng nhớ của Arsenal thậm chí còn có thể trở nên hoàn hảo hơn khi đội bóng thành London chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain vào tuần tới.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 6.
22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 7.
22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 8.
22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 9.
22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 10.

Niềm vui của các CĐV Arsenal sẽ cỏn kéo dài đến tận trận chung kết Champions League

Arsenal sẽ chính thức nâng cúp Premier League sau trận đấu cuối mùa trên sân Crystal Palace. Theo truyền thông Anh, vé xem trận đấu này hiện trở nên cực kỳ đắt đỏ khi người hâm mộ muốn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội bóng.

Trong nhiều năm qua, Arsenal thường xuyên bị chế giễu vì liên tục cán đích ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, Arteta đã giúp đội bóng phá bỏ "lời nguyền" để mang về danh hiệu lớn đầu tiên kể từ FA Cup năm 2020 – mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt CLB.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 11.

Không ai còn dèm pha cung cách cầm quân của Mikel Arteta

Lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League là mùa 2003-2004 với thế hệ "Invincibles" huyền thoại do Thierry Henry dẫn dắt, khi họ đi hết mùa giải mà không thua trận nào. Kể từ đó, Man United, Chelsea, Liverpool, Leicester City và đặc biệt là Man City đã thay nhau thống trị bóng đá Anh.

22 năm chờ đợi, Arsenal chính thức vô địch Premier League - Ảnh 12.

Pep và Arteta - những người Tây Ban Nha khuynh đảo sân cỏ nước Anh

Sau khi Man City không thể chạm tay đến ngôi vương, Pep Guardiola cũng gửi lời chúc mừng tới Arsenal và cậu học trò cũ Mikel Arteta: "Xin chúc mừng Mikel và Arsenal. Họ đã có một mùa giải phi thường. Thay mặt mọi người ở Man City, chúng tôi chúc mừng ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal. Họ xứng đáng với chức vô địch này".

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng, tiếp tục gây sức ép lên Man City trong cuộc đua vô địch.

Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh khi nào?

(NLĐO) - Loạt kịch bản khó lường đang chờ đợi cả Arsenal lẫn Man City trong cuộc đua tới ngôi vị cao nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

