Thể thao

Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh khi nào?

Đăng Minh

(NLĐO) - Loạt kịch bản khó lường đang chờ đợi cả Arsenal lẫn Man City trong cuộc đua tới ngôi vị cao nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Man City vừa đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đấu bù hôm 14-5 (giờ Hà Nội). Chiến thắng giúp thầy trò Pep Guardiola "phả hơi nóng" lên Arsenal, bởi khoảng cách giữa họ hiện chỉ còn 2 điểm lúc mùa giải còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh khi nào?

Man City vừa đánh bại Crystal Palace 2-0 để phả hơi nóng vào Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

Tất nhiên, lợi thế vẫn nằm trong tay Arsenal khi họ có quyền tự quyết. Thầy trò Mikel Arteta đang có 79 điểm, hiệu số bàn thắng bại +42 sau 36 trận.

Lịch thi đấu còn lại của Arsenal gồm trận tiếp đội đã xuống hạng Burnley trên sân nhà Emirates ngày 19-5 (giờ Hà Nội), sau đó sẽ làm khách Crystal Palace vào ngày 24-5.

Ngoài ra, "Pháo thủ London" sẽ đụng độ PSG ở chung kết Champions League diễn ra tại Budapest – Hungary vào ngày 30-5. 

Man City cũng có lịch thi đấu dày không kém. Trước khi trở lại Ngoại hạng Anh, họ sẽ gặp Chelsea ở chung kết FA Cup vào ngày 16/5. Sau đó, đội sẽ làm khách trên sân Bournemouth ngày 19-5, rồi khép lại mùa giải bằng trận tiếp Aston Villa trên sân nhà ngày 24-5.

Vậy Arsenal có thể vô địch sớm nhất khi nào?

Arsenal chưa thể vô địch ngay trên sân nhà kể cả khi thắng Burnley, bởi khoảng cách giữa họ với Man City hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm

Kịch bản sớm nhất để Arsenal đăng quang là họ đánh bại Burnley, còn Man City không thắng Bournemouth.

Khi đó, đội bóng thành London sẽ vô địch mà không cần quan tâm kết quả ở vòng cuối, bởi khoảng cách điểm số giữa họ với nửa xanh thành Manchester sẽ không thể san lấp.

Ngược lại, nếu Arsenal thắng Burnley và Man City cũng thắng Bournemouth, cuộc đua sẽ kéo dài đến vòng đấu cuối cùng.

Khi ấy, Arsenal làm khách trước Crystal Palace, còn Man City tiếp Aston Villa. Đây sẽ là ngày định đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Kịch bản có thể trở nên căng thẳng hơn nếu Arsenal sảy chân trước Burnley. Chỉ cần Arsenal hòa, còn Man City thắng Bournemouth, hai đội sẽ bằng điểm trước vòng cuối.

Khi đó, hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quyết định "cả mùa giải" và hiện Man City đang nhỉnh hơn Arsenal một bàn.

Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh khi nào?

Arsenal nắm quyền tự quyết nhưng chỉ cần 1 cú sẩy chân cũng có thể khiến họ "ôm hận" tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Independent

Điều đáng chú ý là cả hai đối thủ cuối cùng của Arsenal và Man City đều có lịch thi đấu chung kết châu Âu.

Crystal Palace sẽ phải chuẩn bị cho trận chung kết Conference League chỉ vài ngày sau khi gặp Arsenal.

Aston Villa cũng đặt mục tiêu thắng trận chung kết Europa League, không lâu sau khi đụng độ Man City ở vòng hạ màn quốc nội.

Cuộc đua vô địch vì thế vẫn rất khó lường bởi Arsenal dù nắm quyền tự quyết nhưng chỉ cần 1 cú sẩy chân cũng có thể khiến họ "ôm hận" trước Man City đang đeo bám quyết liệt.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

(NLĐO) - Leandro Trossard ghi bàn thắng quý như vàng ở cuối trận giúp Arsenal hạ West Ham 1-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng.

HLV Pep Guardiola chơi “tâm lý chiến”, Arsenal nóng gáy

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola khép lại buổi họp báo sau trận Man City thắng Brentford 3-0 bằng khoảnh khắc vừa hài hước vừa đậm sắc màu “tâm lý chiến”.

Đại thắng Crystal Palace, Man City tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Trong tâm thế phải chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup, Man City vẫn dễ dàng hạ Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng 14-5.

