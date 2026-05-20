Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

Chuyến hành quân đến làm khách tại sân Vitality của Man City mang theo áp lực nặng nề. Vẫn là nhiệm vụ buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch dù đã là vòng đấu áp chót của giải Ngoại hạng, tuy vậy, mọi việc không như mong muốn với thầy trò HLV Pep Guardiola khi giấc mơ vô địch tan vỡ sau 90 phút giao tranh.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Trận đấu tại sân Vitality mang đến vô vàn áp lực cho Man City

TIN LIÊN QUAN

Ngay trước trận đấu, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Pep Guardiola có thể chia tay sân Etihad sau vòng đấu cuối cùng gặp Aston Villa cuối tuần này. Bầu không khí ấy phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của đội khách.

Được đánh giá cao hơn, Man City kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian nhưng không tạo được sức ép đủ lớn trước Bournemouth đang chơi đầy tự tin dưới thời Andoni Iraola, đặc biệt ở giai đoạn giải về đích. Đội chủ nhà thậm chí mới là bên tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ tốc độ của Evanilson và Eli Kroupi.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Man City kiểm soát thế trận nhưng tấn công không hiệu quả

Semenyo từng đưa được bóng vào lưới đội bóng cũ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Không lâu sau, Evanilson khiến hàng thủ Man City chao đảo với pha dứt điểm cận thành đưa bóng vọt xà ngang.

Sau quãng thời gian chống đỡ chắc chắn, Bournemouth bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 38. Từ đường chuyền của Adrien Truffert, Eli Junior Kroupi xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Eli Junior Kroupi mở tỉ số cho chủ nhà Bournemouth

Bị dẫn bàn, Man City đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng tiếp tục gặp khó trước hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Djordje Petrovic. Trong khi đó, Bournemouth không hề co cụm phòng ngự mà vẫn duy trì lối chơi giàu tốc độ, khiến Donnarumma nhiều lần phải trổ tài cứu thua.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Cú santo của Eli Junior Kroupi...

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

càng làm nỗi lo của Pep Guardiola thêm sâu sắc

Phải đến phút 90+5, Man City mới tìm được bàn gỡ. Erling Haaland tung cú dứt điểm chéo góc, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, giúp đội khách giữ lại một điểm. Dẫu vậy, kết quả này không đủ để kéo dài hy vọng vô địch của họ.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Erling Haaland gỡ hòa phút bù giờ

Sau trận đấu, Guardiola tiếp tục né tránh câu hỏi liên quan đến tương lai. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi mùa giải kết thúc và có cuộc làm việc với ban lãnh đạo CLB.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Arsenal đăng quang sớm một vòng đấu

Man City không thắng, đồng nghĩa với việc Arsenal đã nhiều hơn 4 điểm trước lượt trận cuối. "Pháo thủ" đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng sau 22 năm chờ đợi, khẳng định khát vọng của thầy trò Mikel Arteta và nỗ lực của họ trong cả mùa giải.

Tin liên quan

Man City trở lại đường đua

Man City trở lại đường đua

Hai chức vô địch trong vòng 2 tháng giúp Man City tìm lại sự tự tin, hướng tới cú hat-trick danh hiệu quốc nội và xóa đi nỗi ám ảnh về một mùa giải thất bại.

Đại thắng Crystal Palace, Man City tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Trong tâm thế phải chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup, Man City vẫn dễ dàng hạ Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng 14-5.

Man City lập kỷ lục, mơ kỳ tích

Từ chỗ đối mặt đoạn kết mùa giải có nguy cơ trắng tay, Man City "bỗng dưng" được trao quyền tự quyết mục tiêu giành hat-trick danh hiệu sân cỏ nước Anh.

Pep Guardiola Man City vòng 37 Ngoại hạng Anh Haaland Erling arsenal vô địch Bournemouth 1-1 Man City
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo