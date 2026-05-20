Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Chuyến hành quân đến làm khách tại sân Vitality của Man City mang theo áp lực nặng nề. Vẫn là nhiệm vụ buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch dù đã là vòng đấu áp chót của giải Ngoại hạng, tuy vậy, mọi việc không như mong muốn với thầy trò HLV Pep Guardiola khi giấc mơ vô địch tan vỡ sau 90 phút giao tranh.



Ngay trước trận đấu, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Pep Guardiola có thể chia tay sân Etihad sau vòng đấu cuối cùng gặp Aston Villa cuối tuần này. Bầu không khí ấy phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của đội khách.

Được đánh giá cao hơn, Man City kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian nhưng không tạo được sức ép đủ lớn trước Bournemouth đang chơi đầy tự tin dưới thời Andoni Iraola, đặc biệt ở giai đoạn giải về đích. Đội chủ nhà thậm chí mới là bên tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ tốc độ của Evanilson và Eli Kroupi.

Semenyo từng đưa được bóng vào lưới đội bóng cũ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Không lâu sau, Evanilson khiến hàng thủ Man City chao đảo với pha dứt điểm cận thành đưa bóng vọt xà ngang.

Sau quãng thời gian chống đỡ chắc chắn, Bournemouth bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 38. Từ đường chuyền của Adrien Truffert, Eli Junior Kroupi xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Bị dẫn bàn, Man City đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng tiếp tục gặp khó trước hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Djordje Petrovic. Trong khi đó, Bournemouth không hề co cụm phòng ngự mà vẫn duy trì lối chơi giàu tốc độ, khiến Donnarumma nhiều lần phải trổ tài cứu thua.

Phải đến phút 90+5, Man City mới tìm được bàn gỡ. Erling Haaland tung cú dứt điểm chéo góc, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, giúp đội khách giữ lại một điểm. Dẫu vậy, kết quả này không đủ để kéo dài hy vọng vô địch của họ.

Sau trận đấu, Guardiola tiếp tục né tránh câu hỏi liên quan đến tương lai. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi mùa giải kết thúc và có cuộc làm việc với ban lãnh đạo CLB.

Man City không thắng, đồng nghĩa với việc Arsenal đã nhiều hơn 4 điểm trước lượt trận cuối. "Pháo thủ" đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng sau 22 năm chờ đợi, khẳng định khát vọng của thầy trò Mikel Arteta và nỗ lực của họ trong cả mùa giải.