Thể thao

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng, tiếp tục gây sức ép lên Man City trong cuộc đua vô địch.

Arsenal tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục ngôi vương Premier League sau 22 năm chờ đợi sau khi đánh bại Burnley 1-0 trên sân Emirates rạng sáng 19-5. 

Ba điểm quý giá giúp thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục gây áp lực lớn lên Man City trước khi đối thủ bước vào trận đấu áp chót của mùa giải.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng - Ảnh 1.

Arsenal tấn công từ sau tiếng còi khai cuộc

Biết rõ chỉ có chiến thắng mới giúp duy trì hy vọng vô địch, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động. Tuy vậy, đoàn quân của Mikel Arteta nhưng vẫn giữ sự kiên nhẫn trong cách tổ chức tấn công cũng như phòng ngự. 

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Leandro Trossard khi tiền đạo người Bỉ xoay người dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc trong gang tấc.

Eberechi Eze khiến khán giả chủ nhà mừng hụt bằng cú móc bóng từ xa buộc thủ môn Max Weiß phải lăn xả đón đỡ. HLV Arteta sau đó phản ứng dữ dội khi Bukayo Saka ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Lucas Pires nhưng trọng tài không cho Arsenal hưởng phạt đền. 

Không lâu sau, Martin Ødegaard suýt mở tỉ số với cú dứt điểm chệch cột dọc sau khi bóng chạm chân hậu vệ Burnley đổi hướng.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng - Ảnh 2.

Kai Havertz đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu

Sức ép liên tục của đội chủ sân Emirates cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 37. Từ tình huống phạt góc, Kai Havertz bật cao đánh đầu tung lưới Burnley, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Đây cũng là pha lập công thứ 18 của Arsenal từ các tình huống cố định mùa này, một kỷ lục mới của đội bóng thành London tại Premier League. Đáng chú ý, Bukayo Saka cũng chạm cột mốc 50 pha kiến tạo ở giải đấu số một nước Anh.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng - Ảnh 3.

HLV Mikel Arteta phấn khích với kết quả trận đấu

Sau giờ nghỉ, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận và cố gắng tìm thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số. Burnley cũng cho thấy họ không hề chịu lép vế nhưng việc không có nổi cú sút trúng đích nào cả trận lại là điều hoàn toàn khác, phản ánh tâm lý của đội bóng này ở đoạn cuối mùa giải khi đã xác định suất rớt hạng.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng - Ảnh 4.

Pha vào bóng tai hại của Kai Havertz suýt phá hỏng trận cầu của chính anh

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Kai Havertz may mắn thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng mạnh với Lesley Ugochukwu. Dù không thể ghi thêm bàn, Arsenal vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

HLV Pep Guardiola chơi "tâm lý chiến", Arsenal nóng gáy

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola khép lại buổi họp báo sau trận Man City thắng Brentford 3-0 bằng khoảnh khắc vừa hài hước vừa đậm sắc màu “tâm lý chiến”.

Arsenal và ký ức 20 năm Champions League

Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Atletico Madrid ở bán kết, chạm tay đến cơ hội chinh phục đỉnh cao châu Âu sau 2 thập kỷ.

