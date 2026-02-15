HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

28 Tết, hàng ào ào về chợ đầu mối, siêu thị nhân đôi khách

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Thị trường Tết TPHCM đang ở những ngày cao điểm nhất, tập trung ở nhóm hàng tươi sống và siêu thị đang hút khách

TIN LIÊN QUAN

Sở Công Thương TPHCM cho biết ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), tổng lượng hàng hóa về 3 chợ đầu mối đạt 9.288 tấn/đêm, tăng 45% so với ngày thường (6.400 tấn/đêm).  

Trong đó, chợ đầu mối Thủ Đức hàng về nhiều nhất với 4.271 tấn, chợ đầu mối Bình Điền hàng về 2.559 tấn, chợ đầu mối Hóc Môn hàng về 2.458 tấn.

Lượng khách đến chợ dân sinh và các điểm kinh doanh tăng cao; các mặt hàng phục vụ Tết như thịt heo, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây, hoa tươi, nhang đèn, bánh mứt được tiêu thụ mạnh. 

- Ảnh 3.

Khách hàng đến chợ truyền thống tăng 40-50%

Giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như thịt heo, rau củ quả, các loại nấm, trái cây, hàng tươi sống tăng so với ngày hôm qua do nhu cầu mua sắm tăng. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không ghi nhận tình trạng tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng.

Mãi lực tại các chợ dân sinh ngày 28 tháng Chạp tăng nhẹ so với hôm qua, khoảng 40 - 50% so với các ngày thường, chủ yếu tập trung tại khu vực quần áo, bánh mứt, trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, rau củ.

Đối với kênh mua sắm hiện đại thì 28 Tết là ngày cao điểm. Theo báo cáo của các đơn vị (MM Mega Market, Saigon Co.op, Satra, GO!/Tops Market, Emart …), lượng khách hàng tăng từ 5 - 10% so với ngày hôm trước và tăng 80 - 100% so với ngày thường.

- Ảnh 4.

Một siêu thị mở bán tới 20 giờ tối 29 tháng Chạp - việc các siêu thị kéo dài thời gian phục vụ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm với giá ổn định

Một số đơn vị ghi nhận doanh số tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái (MM Mega Market, GO!/Tops Market, Emart), riêng Satra vẫn thấp hơn cùng kỳ nhưng tăng mạnh so với ngày thường.

Sở Công Thương TPHCM nhận xét: Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ dân sinh có tăng so với ngày trước do nhu cầu mua sắm tăng mạnh, nhưng mức tăng trong ngưỡng hợp lý; không ghi nhận hiện tượng khan hàng, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất thường.

- Ảnh 5.

Khách hàng chọn mua khổ qua, món không thể thiếu trong bữa cơm ngày Tết

Tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, giá bán cơ bản được giữ ổn định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu cho nhóm hàng thiết yếu, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu của người dân và hỗ trợ bình ổn mặt bằng giá.

Tin liên quan

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

Người dân đổ xô mua vé số cầu may dịp Tết Nguyên đán 2026

(NLĐO) – Thị trường xổ số nóng lên khi người dân tăng sức mua để giải trí, lì xì và hy vọng trúng thưởng vào dịp Tết Bính Ngọ.

Bất ngờ 9 doanh nghiệp Việt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

(NLĐO) – Vingroup, FPT, BIDV, Vinhomes, FPT Digital Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines, HAGL Group có mặt trong danh sách này

Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

(NLĐO) – Ngày 15-2, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác hơn 1.000 chuyến bay, trong đó giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội thấp bất ngờ.

chợ đầu mối siêu thị 28 tháng Chạp khổ qua
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo