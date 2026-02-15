28 Tết, hàng ào ào về chợ đầu mối, siêu thị nhân đôi khách

Sở Công Thương TPHCM cho biết ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), tổng lượng hàng hóa về 3 chợ đầu mối đạt 9.288 tấn/đêm, tăng 45% so với ngày thường (6.400 tấn/đêm).

Trong đó, chợ đầu mối Thủ Đức hàng về nhiều nhất với 4.271 tấn, chợ đầu mối Bình Điền hàng về 2.559 tấn, chợ đầu mối Hóc Môn hàng về 2.458 tấn.

Lượng khách đến chợ dân sinh và các điểm kinh doanh tăng cao; các mặt hàng phục vụ Tết như thịt heo, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây, hoa tươi, nhang đèn, bánh mứt được tiêu thụ mạnh.

Khách hàng đến chợ truyền thống tăng 40-50%

Giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như thịt heo, rau củ quả, các loại nấm, trái cây, hàng tươi sống tăng so với ngày hôm qua do nhu cầu mua sắm tăng. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không ghi nhận tình trạng tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng.

Mãi lực tại các chợ dân sinh ngày 28 tháng Chạp tăng nhẹ so với hôm qua, khoảng 40 - 50% so với các ngày thường, chủ yếu tập trung tại khu vực quần áo, bánh mứt, trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, rau củ.

Đối với kênh mua sắm hiện đại thì 28 Tết là ngày cao điểm. Theo báo cáo của các đơn vị (MM Mega Market, Saigon Co.op, Satra, GO!/Tops Market, Emart …), lượng khách hàng tăng từ 5 - 10% so với ngày hôm trước và tăng 80 - 100% so với ngày thường.

Một siêu thị mở bán tới 20 giờ tối 29 tháng Chạp - việc các siêu thị kéo dài thời gian phục vụ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm với giá ổn định

Một số đơn vị ghi nhận doanh số tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái (MM Mega Market, GO!/Tops Market, Emart), riêng Satra vẫn thấp hơn cùng kỳ nhưng tăng mạnh so với ngày thường.

Sở Công Thương TPHCM nhận xét: Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ dân sinh có tăng so với ngày trước do nhu cầu mua sắm tăng mạnh, nhưng mức tăng trong ngưỡng hợp lý; không ghi nhận hiện tượng khan hàng, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất thường.

Khách hàng chọn mua khổ qua, món không thể thiếu trong bữa cơm ngày Tết

Tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, giá bán cơ bản được giữ ổn định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu cho nhóm hàng thiết yếu, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu của người dân và hỗ trợ bình ổn mặt bằng giá.