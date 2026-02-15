Bất ngờ 9 doanh nghiệp Việt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Tạp chí Time (Mỹ) vừa công bố danh sách "500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" với sự góp mặt của 9 doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là kết quả của quá trình thẩm định chặt chẽ và minh bạch do Time hợp tác với Statista để tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích chuyên sâu dựa trên ba chỉ số chính: sự hài lòng của nhân viên; tăng trưởng doanh thu; đánh giá về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

9 doanh nghiệp Việt Nam trong tốp 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Có 4 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số hơn 80 gồm: Vingroup dẫn đầu hạng 57; tiếp theo là FPT hạng 146; BIDV hạng 280; Vinhomes hạng 352.

Đáng chú ý, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT lần đầu vào danh sách với vị trí 497, điểm số 72,52.

Tuy thứ hạng không cao nhưng việc lọt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 đã ghi nhận sự trở lại ngoạn mục của HAGL từ bờ vực phá sản 10 năm trước.

Danh sách "500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" với sự góp mặt của 9 công ty Việt Nam.

HAGL hiện có tổng tài sản 27.000 tỉ đồng, sở hữu quỹ đất 30.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Tổng doanh thu năm 2025 của HAGL đạt gần 7.500 tỉ đồng (năm 2024 gần 5.900 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng (năm 2024 là 1.060 tỉ đồng).

Top 10 danh sách "500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương của Time có 5 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng DBS của Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu từ năm ngoái, tiếp theo là Ngân hàng Commonwealth của Úc.