Bất ngờ 9 doanh nghiệp Việt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bất ngờ 9 doanh nghiệp Việt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

AN NA

(NLĐO) – Vingroup, FPT, BIDV, Vinhomes, FPT Digital Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines, HAGL Group có mặt trong danh sách này

Tạp chí Time (Mỹ) vừa công bố danh sách "500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" với sự góp mặt của 9 doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là kết quả của quá trình thẩm định chặt chẽ và minh bạch do Time hợp tác với Statista để tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích chuyên sâu dựa trên ba chỉ số chính: sự hài lòng của nhân viên; tăng trưởng doanh thu; đánh giá về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

- Ảnh 1.

9 doanh nghiệp Việt Nam trong tốp 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

TIN LIÊN QUAN

Có 4 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số hơn 80 gồm: Vingroup dẫn đầu hạng 57; tiếp theo là FPT hạng 146; BIDV hạng 280; Vinhomes hạng 352.

Đáng chú ý, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT lần đầu vào danh sách với vị trí 497, điểm số 72,52.

Tuy thứ hạng không cao nhưng việc lọt vào tốp 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 đã ghi nhận sự trở lại ngoạn mục của HAGL từ bờ vực phá sản 10 năm trước.

- Ảnh 4.

Danh sách "500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" với sự góp mặt của 9 công ty Việt Nam.

HAGL hiện có tổng tài sản 27.000 tỉ đồng, sở hữu quỹ đất 30.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Tổng doanh thu năm 2025 của HAGL đạt gần 7.500 tỉ đồng (năm 2024 gần 5.900 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng (năm 2024 là 1.060 tỉ đồng).

Top 10 danh sách "500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương của Time có 5 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng DBS của Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu từ năm ngoái, tiếp theo là Ngân hàng Commonwealth của Úc.

Tin liên quan

Gia Lai mở cổng tiếp nhận kiến nghị, yêu cầu xử lý phản ánh của doanh nghiệp trong 2 ngày

Gia Lai mở cổng tiếp nhận kiến nghị, yêu cầu xử lý phản ánh của doanh nghiệp trong 2 ngày

(NLĐO) – Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhà đầu tư, doanh nghiệp với thời hạn trả lời không quá 2 ngày làm việc

Gia Lai mở “đường băng” thu hút đầu tư, 700 doanh nghiệp dự hội nghị lớn

(NLĐO) – Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.000 đại biểu; trong đó có 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp nơi tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT lãi kỷ lục

(NLĐO) - Chỉ riêng quý IV/2025, Sasco báo lãi trước thuế tăng đột biến khi cao hơn tới 192% so với cùng kỳ.

Vingroup bầu Đức FPT HAGL Masan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo