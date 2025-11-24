HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Miền Trung - Tây Nguyên

3 cán bộ ngành điện Quảng Trị được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước

HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - 3 cán bộ Điện lực Quảng Trị được vinh danh nhờ những sáng kiến kỹ thuật và nỗ lực đổi mới trong quản lý, vận hành lưới điện.

3 cán bộ ngành điện Quảng Trị được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước - Ảnh 1.

3 cá nhân của PC Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị có 3 cá nhân được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Đó là anh Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng Điều độ; anh Lê Công Hiếu - Phó trưởng Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin và anh Trần Văn Thái - chuyên viên Phòng Viễn thông – Công nghệ thông tin.

Ba gương mặt trẻ này là đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên PC Quảng Trị - những người luôn tiên phong trong lao động sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, PC Quảng Trị đã triển khai nhiều phong trào thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh như "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện"… Qua đó xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình mới, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới trong toàn đơn vị.

Ông Phan Văn Vĩnh - Phó Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết việc ba cán bộ được vinh danh tại Đại hội là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ dám làm của người lao động ngành điện trong bối cảnh đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

"Những tấm gương điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo trong toàn công ty, để mỗi người lao động nỗ lực hơn nữa, góp phần cùng ngành điện thực hiện phương châm 'Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua" - ông Vĩnh nói.

(NLĐO) - Hai đội xung kích với 67 cán bộ, công nhân của Điện lực Quảng Trị đang chi viện cho Gia Lai khôi phục lưới điện bị tàn phá nặng nề sau bão số 13.

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Công ty Điện lực Quảng Trị và chung tay của bà con, gia đình người phụ nữ nghèo đã có căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

    Thông báo