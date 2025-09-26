4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

Kênh truyền hình CTi và trang Now News (Đài Loan, Trung Quốc) khuyên 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi nên nắm bắt nguồn năng lượng mạnh mẽ trong những ngày trước Tết Trung thu (tức Rằm tháng 8 ÂM lịch) và dũng cảm theo đuổi mục tiêu của bản thân.

Tuổi Tý: Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng tiến

Những người tuổi Tý sẽ có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp trước Rằm tháng 8 Âm lịch.

Tuổi Tý gặp được quý nhân, có thể là cấp trên hoặc những khách hàng đánh giá cao tài năng của con giáp này. Họ sẽ trao cho tuổi Tý những dự án quan trọng hoặc đề bạt thăng chức.

Vận may quý nhân không chỉ mang lại cơ hội thăng tiến và tăng lương, mà còn giúp tuổi Tý xây dựng uy tín và sự tin cậy cao hơn trong công việc, mở ra một chương mới cho sự nghiệp.

Tuổi Thìn: May mắn song hành, học tập thuận lợi

Đối với người tuổi Thìn, giai đoạn trước Trung thu là thời điểm năng lượng học tập bùng nổ. Dù là học sinh hay người đi làm, con giáp này đều sẽ cảm thấy đầu óc minh mẫn, khả năng ghi nhớ được cải thiện, những vấn đề khó khăn được giải quyết dễ dàng.

Nếu đang chuẩn bị cho các kỳ thi, rất có thể tuổi Thìn sẽ gặp những dạng đề quen thuộc, giúp con giáp này phát huy khả năng vượt trội.

Người tuổi Thìn đi làm cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng mới, đạt được hiệu quả gấp đôi.

Bốn con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi bất ngờ "đổi vận", may mắn ập đến không kịp đỡ trước Rằm tháng 8 ÂM lịch. Ảnh: Pixabay

Tuổi Mùi: Quan hệ hài hòa, được người lớn tuổi hỗ trợ

Những người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được phúc lành từ các mối quan hệ hòa thuận trước Tết Trung thu.

Với tính cách hiền lành và tốt bụng, tuổi Mùi sẽ trở nên cuốn hút hơn. Mối quan hệ với gia đình và bạn bè gắn bó hơn, những mâu thuẫn nhỏ trong quá khứ cũng tan biến.

Đặc biệt, mối quan hệ với những người lớn tuổi trở nên khăng khít. Con giáp này không chỉ nhận được sự ủng hộ và yêu thương về mặt tinh thần, mà còn có thể nhận được những lời khuyên quý báu hoặc sự giúp đỡ thiết thực trong cuộc sống và công việc.

Có thể nói sự hài hòa trong các mối quan hệ này sẽ là nền tảng vững chắc cho những may mắn sắp tới của tuổi Mùi.

Tuổi Hợi: Tài lộc dồi dào, bất ngờ liên tiếp

Những người tuổi Hợi sẽ đón nhận một đợt tài lộc mạnh mẽ trước Tết Trung thu.

Vốn có bản tính thoải mái và không quá ham muốn tiền bạc, nhưng trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ nhận được những khoản thu nhập bất ngờ hoặc những món quà ý nghĩa. Đó có thể là tiền thưởng, trúng thưởng, thu hồi các khoản nợ cũ đã lãng quên, hoặc nhận được những món quà giá trị từ người khác.

Các chuyên gia tử vi nhắc nhở rằng những may mắn này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tử tế và lòng tốt mà tuổi Hợi gieo trồng trong quá khứ. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan và biết ơn, nguồn năng lượng tài lộc sẽ liên tục chảy vào, mang lại cho con giáp này cuộc sống sung túc và hạnh phúc.