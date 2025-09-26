4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu

Huệ Bình tổng hợp (theo CTi, Now News)

(NLĐO) - Trước Tết Trung thu (ngày 6-10), 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi đặc biệt được ưu ái, sẽ đón nhận nhiều may mắn trên mọi phương diện trong cuộc sống.

Kênh truyền hình CTi và trang Now News (Đài Loan, Trung Quốc) khuyên 4 con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi nên nắm bắt nguồn năng lượng mạnh mẽ trong những ngày trước Tết Trung thu (tức Rằm tháng 8 ÂM lịch) và dũng cảm theo đuổi mục tiêu của bản thân.

Tuổi Tý: Quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng tiến

Những người tuổi Tý sẽ có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp trước Rằm tháng 8 Âm lịch.

Tuổi Tý gặp được quý nhân, có thể là cấp trên hoặc những khách hàng đánh giá cao tài năng của con giáp này. Họ sẽ trao cho tuổi Tý những dự án quan trọng hoặc đề bạt thăng chức.

Vận may quý nhân không chỉ mang lại cơ hội thăng tiến và tăng lương, mà còn giúp tuổi Tý xây dựng uy tín và sự tin cậy cao hơn trong công việc, mở ra một chương mới cho sự nghiệp.

Tuổi Thìn: May mắn song hành, học tập thuận lợi

Đối với người tuổi Thìn, giai đoạn trước Trung thu là thời điểm năng lượng học tập bùng nổ. Dù là học sinh hay người đi làm, con giáp này đều sẽ cảm thấy đầu óc minh mẫn, khả năng ghi nhớ được cải thiện, những vấn đề khó khăn được giải quyết dễ dàng.

Nếu đang chuẩn bị cho các kỳ thi, rất có thể tuổi Thìn sẽ gặp những dạng đề quen thuộc, giúp con giáp này phát huy khả năng vượt trội.

Người tuổi Thìn đi làm cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng mới, đạt được hiệu quả gấp đôi.

4 con giáp may mắn bùng nổ trước Tết Trung thu- Ảnh 1.

Bốn con giáp Tý, Thìn, Mùi và Hợi bất ngờ "đổi vận", may mắn ập đến không kịp đỡ trước Rằm tháng 8 ÂM lịch. Ảnh: Pixabay

Tuổi Mùi: Quan hệ hài hòa, được người lớn tuổi hỗ trợ

Những người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được phúc lành từ các mối quan hệ hòa thuận trước Tết Trung thu.

Với tính cách hiền lành và tốt bụng, tuổi Mùi sẽ trở nên cuốn hút hơn. Mối quan hệ với gia đình và bạn bè gắn bó hơn, những mâu thuẫn nhỏ trong quá khứ cũng tan biến.

Đặc biệt, mối quan hệ với những người lớn tuổi trở nên khăng khít. Con giáp này không chỉ nhận được sự ủng hộ và yêu thương về mặt tinh thần, mà còn có thể nhận được những lời khuyên quý báu hoặc sự giúp đỡ thiết thực trong cuộc sống và công việc.

Có thể nói sự hài hòa trong các mối quan hệ này sẽ là nền tảng vững chắc cho những may mắn sắp tới của tuổi Mùi.

Tuổi Hợi: Tài lộc dồi dào, bất ngờ liên tiếp

Những người tuổi Hợi sẽ đón nhận một đợt tài lộc mạnh mẽ trước Tết Trung thu.

Vốn có bản tính thoải mái và không quá ham muốn tiền bạc, nhưng trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ nhận được những khoản thu nhập bất ngờ hoặc những món quà ý nghĩa. Đó có thể là tiền thưởng, trúng thưởng, thu hồi các khoản nợ cũ đã lãng quên, hoặc nhận được những món quà giá trị từ người khác.

Các chuyên gia tử vi nhắc nhở rằng những may mắn này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tử tế và lòng tốt mà tuổi Hợi gieo trồng trong quá khứ. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan và biết ơn, nguồn năng lượng tài lộc sẽ liên tục chảy vào, mang lại cho con giáp này cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Tin liên quan

Năm con giáp bùng nổ tài lộc cuối tháng 9

Năm con giáp bùng nổ tài lộc cuối tháng 9

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp những ngày cuối tháng 9 cho thấy tuổi Thìn đáng chú ý vì vận quý nhân rất vượng, cứ gặp khó khăn là có người trợ giúp.

Con giáp xoay chuyển ngoạn mục, tiền bạc về tay trong nửa cuối tháng 9

(NLĐO) – Trong 2 tuần tháng cuối tháng 9, người thuộc con tuổi Mão được cho là "có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp", tuổi Dậu "nhận tài lộc bất ngờ"

Tuần biến động mạnh, 2 cung hoàng đạo này nên chuẩn bị tinh thần!

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình là các cung hoàng đạo nổi bật. Ma Kết, Sư Tử cần chuẩn bị tinh thần.

Tết Trung Thu tử vi 12 con giáp Tử vi tháng 10 tử vi năm 2025 vận mệnh 12 con giáp Tử vi tháng 8 âm lịch Xem tử vi tháng 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo