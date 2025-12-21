Tối 20-12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện được tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao bằng công nhận cho lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh





Chương trình được tổ chức long trọng, với quy mô 15.000 chỗ ngồi dành cho đại biểu, Phật tử và người dân. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng nhiều đại biểu Trung ương, đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, nhà khoa học…

Di sản thế giới thứ chín của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, chính quyền các tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng địa phương vì những đóng góp không ngừng trong việc bảo vệ tính xác thực và toàn vẹn của di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển hài hòa và toàn diện.

Ông Jonathan Baker cũng trân trọng ghi nhận vai trò quan trọng của Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO trong việc điều phối hồ sơ đề cử và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan trong nước và quốc tế.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

"Việc ghi danh di sản này không chỉ là sự tôn vinh quá khứ, mà còn mở ra một hành trình chung đầy ý nghĩa. Đây là lời kêu gọi hành động và trách nhiệm thiêng liêng nhằm bảo vệ Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản cho các thế hệ mai sau. Công tác bảo tồn sẽ đòi hỏi sự chủ động ứng phó trước tốc độ đô thị hóa, sự phát triển du lịch và những thách thức từ biến đổi khí hậu" - ông Jonathan Baker nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014, đến nay sau 11 năm Việt Nam tiếp tục có thêm Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới thứ chín của Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ trân trọng cảm ơn UNESCO, các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên, các chuyên gia trong và ngoài nước, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể nhân dân đã đồng hành, đóng góp trí tuệ và công sức cho thành công của hồ sơ di sản đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định "Với niềm tin sâu sắc vào sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương trong vùng di sản, chúng ta tin tưởng rằng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục được bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả, góp phần làm rạng danh nền văn hiến Việt Nam và đóng góp tích cực vào kho tàng di sản chung của nhân loại".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc, Ủy ban Di sản Thế giới, các quốc gia thành viên của UNESCO đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao đổi với Lãnh đạo tổ chức UNESCO, thể hiện rõ sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa nhân loại, đồng thời đề nghị UNESCO ủng hộ việc ghi danh Quần thể di sản đặc biệt này tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới.

Thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh, ông Khắng cam kết sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức quản lý Di sản theo đúng quy định của pháp luật và Công ước bảo vệ Di sản văn hóa của Ủy ban Di sản Thế giới; đảm bảo vừa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị, vừa phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững; biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự công nhận quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu

Trước đó, với những giá trị nổi bật toàn cầu, ngày 12-7-2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) tổ chức tại Cộng hòa Pháp đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới.

Đây là sự công nhận quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu về một không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc, gắn với Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, mang tinh thần nhập thế sâu sắc, dung hợp Phật giáo với văn hóa dân tộc, với tư tưởng Tam Hoà: Hòa giải, hòa hợp, hòa bình còn nguyên giá trị sau hàng trăm năm.

Khu Di sản liên tỉnh gồm 12 thành phần với sự liên kết hữu cơ, trong đó Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử là một thành tố then chốt mang tính biểu tượng gắn với sự nghiệp tu hành, thành đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự khai sinh Thiền phái Trúc Lâm do Ngài thành lập và trở thành Đệ nhất Tổ.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc

Để được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh đã trải qua quá trình chuẩn bị một bộ hồ sơ khoa học công phu, nghiêm túc, bài bản suốt 13 năm.

Tại Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể di tích và di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ "Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang" được xây dựng công phu, hoành tráng theo 3 chương: Thanh âm miền di sản, Tỏa sáng hào quang và Hòa khí vươn mình - Khát vọng Việt Nam, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Sự kiện được tổ chức trong không khí trang trọng, gắn với chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng nhập Niết bàn, Festival Yên Tử "Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới" thu hút đông đảo sự quan tâm, tham dự của Phật tử và nhân dân.