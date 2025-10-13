Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ

TP Hải Phòng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển toàn bộ kinh phí 1 tỉ đồng sang ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Ngày 13-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết UBND TP Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển kinh phí bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài từ ngày 1-10 đến 19-10. Đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất.

Lễ hội là dịp tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi và vinh danh những giá trị nổi bật, toàn cầu của Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội, Hải Phòng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Kinh phí bắn pháo hoa là 1 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 10, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 khiến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bị ngập lụt, thiệt hại nặng.

Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, TP Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, từ đầu tháng 10-2025 đến nay, Hải Phòng đã trích nguồn cứu trợ và vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ, với số tiền hơn 34 tỉ đồng cùng 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm, để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Viên (TP Hải Phòng) tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.Tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố trên địa bàn phường đã nhiệt tình tham gia ủng hộ. Ngay tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ phường Gia Viên tiếp nhận tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng để gửi tới đồng bào vùng bị thiên tai, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả do mưa bão, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo phường Gia Viên cho biết sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay ủng hộ, góp sức cùng cả nước hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.



