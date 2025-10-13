Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ

Tr.Đức

(NLĐO)- Hải Phòng đã trích nguồn cứu trợ và vận động doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ hơn 34 tỉ đồng.

TP Hải Phòng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển toàn bộ kinh phí 1 tỉ đồng sang ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc 2025 hỗ trợ vùng lũ - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Ngày 13-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết UBND TP Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển kinh phí bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

TIN LIÊN QUAN

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài từ ngày 1-10 đến 19-10. Đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất.

Lễ hội là dịp tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi và vinh danh những giá trị nổi bật, toàn cầu của Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội, Hải Phòng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Kinh phí bắn pháo hoa là 1 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 10, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 khiến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bị ngập lụt, thiệt hại nặng.

Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, TP Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, từ đầu tháng 10-2025 đến nay, Hải Phòng đã trích nguồn cứu trợ và vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ, với số tiền hơn 34 tỉ đồng cùng 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm, để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Viên (TP Hải Phòng) tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.Tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố trên địa bàn phường đã nhiệt tình tham gia ủng hộ.

Ngay tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ phường Gia Viên tiếp nhận tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng để gửi tới đồng bào vùng bị thiên tai, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả do mưa bão, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo phường Gia Viên cho biết sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay ủng hộ, góp sức cùng cả nước hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 4.


Tin liên quan

Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

(NLĐO) - Tính đến 12 giờ ngày 13-10, một số tổ chức và Chính phủ các nước đã có cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân có thể nhờ CSGT TP HCM hỗ trợ di chuyển qua đoạn đường đang ngập

(NLĐO) - Phòng CSGT TP HCM cho biết lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập.

Chạy bộ gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Tại sự kiện này, Ban Tổ chức đã trao 901 triệu đồng quyên góp được cho Quỹ Ngày mai tươi sáng nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phòng bắn pháo hoa Côn Sơn - Kiếp Bạc ủng hộ bà con vùng lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo