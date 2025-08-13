"3 đột phá, 4 trụ cột" để Đồng Nai giữ vững cực tăng trưởng kinh tế quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

"3 đột phá, 4 trụ cột" để Đồng Nai giữ vững cực tăng trưởng kinh tế quan trọng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai triển khai "3 đột phá, 4 trụ cột" để giữ vững là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chiều 13-8, gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.200 đảng viên đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 99 đảng bộ thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

3 Đột phá 4 trụ cột Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội.

Thời gian qua, Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cụ thể là nhiều công trình, dự án lớn được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, như dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; 3 cầu kết nối TP HCM; 5 cầu kết nối Bình Dương cũ; đường vành đai 3.

Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí quan trọng là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

3 Đột phá 4 trụ cột Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch điều hành tại đại hội

3 Đột phá 4 trụ cột Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 3.

Ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - khẳng định nhiệm kỳ vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ đã giữ vững đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị đại hội và toàn Đảng bộ UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, xứng đáng là Đảng ủy trực thuộc tỉnh có vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển tỉnh Đồng Nai.

3 Đột phá 4 trụ cột Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về phát triển kinh tế - xã hội, bà Hạnh đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục tập trung thể chế hoá và triển khai thực hiện "3 đột phá" chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chiến lược gồm phát huy nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Đồng thời, Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai phải gắn với "4 trụ cột" gồm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Trước mắt, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; rà soát tổng thể và chỉ đạo lập, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; rà soát, có phương án xử lý kịp thời các tài sản công dôi dư sau sáp nhập và đặc biệt thực hiện một cách có hiệu quả việc đấu giá đất...

3 Đột phá 4 trụ cột Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh, 100% đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được quán triệt nghị quyết, triển khai đầy đủ chương trình hành động. Toàn bộ hoạt động cơ quan nhà nước được điều hành trên môi trường điện tử và thực hiện tốt công tác "Dân vận khéo".

Về kinh tế, GRDP tăng bình quân 10%/năm, cơ cấu kinh tế đến năm 2030 gồm công nghiệp – xây dựng chiếm 62%-65%, nông – lâm – thủy sản khoảng 7%, thương mại – dịch vụ 23%-26%, thuế sản phẩm khoảng 5%, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội vượt 1 triệu tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 thành lập mới 36.000 doanh nghiệp.

Về xã hội, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 282 triệu đồng, giảm nghèo 1%-1,5%/năm, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng hoặc chứng chỉ trên 40%, bảo hiểm y tế bao phủ trên 95% dân số, bảo hiểm xã hội đạt 60%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 50%. Toàn bộ xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 81% đạt chuẩn nâng cao, 29% đạt chuẩn kiểu mẫu…


Tin liên quan

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người

Ông Nguyễn Quốc Dũng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)- Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)- Ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

tăng trưởng kinh tế tỉnh đồng nai cực tăng trưởng Đại hội đại biểu UBND tỉnh Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo