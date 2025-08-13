"3 đột phá, 4 trụ cột" để Đồng Nai giữ vững cực tăng trưởng kinh tế quan trọng

Chiều 13-8, gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.200 đảng viên đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 99 đảng bộ thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội.

Thời gian qua, Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cụ thể là nhiều công trình, dự án lớn được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, như dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; 3 cầu kết nối TP HCM; 5 cầu kết nối Bình Dương cũ; đường vành đai 3.

Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí quan trọng là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Đoàn chủ tịch điều hành tại đại hội

Ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - khẳng định nhiệm kỳ vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ đã giữ vững đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị đại hội và toàn Đảng bộ UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, xứng đáng là Đảng ủy trực thuộc tỉnh có vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về phát triển kinh tế - xã hội, bà Hạnh đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục tập trung thể chế hoá và triển khai thực hiện "3 đột phá" chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chiến lược gồm phát huy nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Đồng thời, Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai phải gắn với "4 trụ cột" gồm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Trước mắt, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; rà soát tổng thể và chỉ đạo lập, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; rà soát, có phương án xử lý kịp thời các tài sản công dôi dư sau sáp nhập và đặc biệt thực hiện một cách có hiệu quả việc đấu giá đất...

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh, 100% đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được quán triệt nghị quyết, triển khai đầy đủ chương trình hành động. Toàn bộ hoạt động cơ quan nhà nước được điều hành trên môi trường điện tử và thực hiện tốt công tác "Dân vận khéo". Về kinh tế, GRDP tăng bình quân 10%/năm, cơ cấu kinh tế đến năm 2030 gồm công nghiệp – xây dựng chiếm 62%-65%, nông – lâm – thủy sản khoảng 7%, thương mại – dịch vụ 23%-26%, thuế sản phẩm khoảng 5%, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội vượt 1 triệu tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 thành lập mới 36.000 doanh nghiệp. Về xã hội, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 282 triệu đồng, giảm nghèo 1%-1,5%/năm, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng hoặc chứng chỉ trên 40%, bảo hiểm y tế bao phủ trên 95% dân số, bảo hiểm xã hội đạt 60%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 50%. Toàn bộ xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 81% đạt chuẩn nâng cao, 29% đạt chuẩn kiểu mẫu…



