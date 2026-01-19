HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

3 nam thanh niên dùng hung khí uy hiếp 2 cô gái giữa đêm khuya

Uyên Châu

(NLĐO)-Thấy 2 cô gái đi trên chiếc xe máy giữa đêm khuya, nhóm đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản rồi tẩu thoát

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Trường Em (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”. 

Nhóm đối tượng cầm dao cướp tài sản giữa đêm khuya tại Đồng Nai - Ảnh 1.

3 đối tượng liên quan vụ cướp

2 đồng phạm của Em là Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi, quê TP Cần Thơ), Trần Minh Tâm (21 tuổi, ngụ TPHCM) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, khuya ngày 10-1, chị K.A. (18 tuổi, ngụ xã Bình An) điều khiển xe máy chở theo chị D. (22 tuổi, ngụ xã Long Thành) di chuyển trên địa bàn xã An Phước. 

Khi đi qua ấp 5, 2 cô gái bất ngờ bị 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) chặn lại rồi dùng dao đe dọa, khống chế cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xác định Nguyễn Thanh Trường Em, Nguyễn Minh Tuấn và Trần Minh Tâm là thủ phạm gây án và tiến hành truy xét,

Ngày 13-1, Tuấn và Tâm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt khi đang lẩn trốn vì tham gia một vụ án cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố. Biết không thể thoát tội, Trường Em đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Làm việc với công an, đối tượng Em đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cướp tài sản Cơ quan Cảnh sát công an tỉnh đồng nai đêm khuya
