3 người ở Cà Mau nhập viện sau khi ăn tối tại quán ốc

Ngày 16-2, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đang theo dõi và điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn tối tại một quán ốc.

Một trong những món ăn mà các bệnh nhân đã dùng trong bữa tối

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bệnh nhân T.T.T. (15 tuổi), L.T.T.N. (21 tuổi) và N.M.H. (18 tuổi – cùng ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng mệt, nôn ói và tê lưỡi. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm độc cá khác, sò ốc và theo dõi ngộ độc sam.

Qua xác minh, khoảng 20 giờ ngày 14-2, 3 bệnh nhân này đã ăn tối tại một quán ốc trên địa bàn xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau với thực đơn gồm: ốc hương sốt trứng muối, sam nướng, ốc mỡ xào bơ…

Không lâu sau khi ăn, các bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng nôn ói, tê lưỡi… nên được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.



