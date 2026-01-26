HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard

Huế Xuân

(NLĐO) - Để được tham dự hội nghị HUAP 2026, các ứng viên phải trải qua quy trình tuyển chọn độc lập, cạnh tranh do từng trường ĐH đối tác tổ chức.

Ba bạn trẻ Nguyễn Phan Quang Anh, Lê Thị Hồng Phúc và Lê Khánh Huyền, đã đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị Mùa đông của "Chương trình Harvard dành cho sinh viên đại học khu vực châu Á năm 2026" (HUAP). Đặc biệt, cả 3 bạn đều là sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Chân dung 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard - Ảnh 1.

3 sinh viên chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay trước khi lên đường đến Mỹ.

Được biết, để được chọn là đại diện Việt Nam tham dự chương trình này, các ứng viên phải trải qua quy trình tuyển chọn độc lập và cạnh tranh do mỗi trường đại học đối tác tổ chức, bao gồm vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh, dựa trên các tiêu chí về năng lực tiếng Anh, sự cởi mở văn hóa, tác phong chuyên nghiệp, tiềm năng lãnh đạo, cam kết tham gia tích cực vào chương trình.

Trở về Việt Nam sau 1 tuần ở Mỹ, Khánh Huyền vẫn nhớ như in cảm giác tự hào khi mặc áo dài Việt Nam, giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế.

Huyền đặc biệt quan tâm đến bình đẳng cơ hội giáo dục ở khu vực miền núi Việt Nam. Chính vì vậy, Huyền theo đuổi cách tiếp cận liên ngành nhằm hiểu sâu hành vi xã hội trong bối cảnh Việt Nam và châu Á. Với Huyền, HUAP là bước đi quan trọng giúp em kết nối mối quan tâm cá nhân với các mạng lưới học thuật quốc tế.

Chân dung 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard - Ảnh 2.

Khánh Huyền trình bày công trình nghiên cứu về Việt Nam tại hội thảo học thuật trong khuôn khổ HUAP 2026.

Chân dung 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard - Ảnh 3.

3 bạn trẻ đại diện Việt Nam tham dự hội nghị thường niên tại ĐH Harvard (Mỹ).

Khác với Huyền, Quang Anh quan tâm sâu sắc đến văn hóa và bản sắc Việt dưới góc nhìn của nghệ thuật trong bối cảnh đương đại. Khi tham gia HUAP, Quang Anh mong muốn mang góc nhìn của người trẻ Việt Nam đến các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời học hỏi các cách tiếp cận liên ngành để đóng góp cho sự phát triển văn hóa – xã hội trong nước.

Là sinh viên ngành tâm lý học, Hồng Phúc đã có trải nghiệm sống và làm việc tại nhiều vùng miền Việt Nam. Phúc đặc biệt quan tâm đến vốn xã hội, động lực gia đình và sự hình thành bản sắc cá nhân trong bối cảnh văn hóa. Tại HUAP, Phúc đã chạm đến trái tim bạn bè quốc tế bằng câu chuyện đời thường tại Việt Nam. 

Chân dung 3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard - Ảnh 4.

Chuyến đi không chỉ là dấu mốc trong hành trình học thuật của các sinh viên, mà còn thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập.

Thành lập năm 2003, HUAP là sáng kiến học thuật do ĐH Harvard khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy hiểu biết, đối thoại và hợp tác giữa sinh viên Mỹ và châu Á.

Năm nay, Hội nghị Mùa đông của HUAP có sự tham gia của 170 sinh viên, gồm 88 sinh viên Harvard và 82 đại biểu quốc tế đến từ các trường đối tác. Chương trình bao gồm các phiên thảo luận học thuật, tọa đàm với diễn giả uy tín, tham quan học thuật và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa ngay tại khuôn viên Harvard.

Mỹ quốc tế giao lưu hội nghị văn hóa sinh viên Đại học Harvard Fulbright Việt Nam Việt Nam
