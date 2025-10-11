HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Du học tại nơi có mức thuế thu nhập cá nhân thấp nhất châu Á có gì lạ?

Vân Nhi

(NLĐO) - Nhiều sinh viên Việt Nam bắt đầu quan tâm tới Hồng Kông (Trung Quốc) - điểm đến giáo dục có chính sách thuế thân thiện và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Hồng Kông (Trung Quốc) và lớn thứ 2 trong ASEAN về thương mại hàng hóa. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch song phương tăng hơn 63% so với cùng kỳ, cho thấy sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ giữa hai bên. Mức thuế thu nhập cá nhân tại Hồng Kông dao động từ 2% đến 17%, thuộc nhóm thấp nhất châu Á.

Mức thuế thấp và học bổng hấp dẫn

Tại sự kiện “Chuyển mình cùng du học Hồng Kông” diễn ra ngày 11-10 ở TP HCM, đại diện 8 trường đại học hàng đầu Hồng Kông đã chia sẻ thông tin về học bổng, chi phí sinh hoạt và chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Từ lâu, Hồng Kông không chỉ được biết đến là trung tâm tài chính - thương mại sôi động, mà còn là điểm đến giáo dục hàng đầu khu vực châu Á. 

Ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore (HKETO) cho biết: “Hiện có 5 trường đại học Hồng Kông nằm trong Top 100 thế giới. Hồng Kông đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục quốc tế, thu hút nhân tài học tập và làm việc lâu dài”.

Du học tại nơi có mức thuế thu nhập thấp nhất châu Á - Ảnh 1.

Ông Owin Fung nhấn mạnh nền giáo dục Hồng Kông không chỉ mang lại cho sinh viên bằng đại học, mà còn là bàn đạp vững chắc để khởi đầu sự nghiệp toàn cầu.

Với học phí trung bình từ 20.000 đến 32.000 USD/năm (tương đương 490 - 780 triệu đồng) cùng nhiều chương trình học bổng toàn phần, Hồng Kông đang trở thành lựa chọn mới cho những bạn trẻ Việt Nam mong muốn học tập trong môi trường quốc tế nhưng vẫn cân nhắc về chi phí và cơ hội việc làm.

Bên cạnh chất lượng giảng dạy, Hồng Kông còn được đánh giá cao về môi trường học tập đa văn hóa, an toàn và năng động, với tỷ lệ tội phạm rất thấp và hơn 75% diện tích được bao phủ bởi rừng cùng không gian xanh.

Cơ hội việc làm gần như tuyệt đối

Các chương trình đại học tại Hồng Kông được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, kèm cơ hội tham gia chương trình liên kết 2+2, trao đổi học kỳ hoặc thực tập tại doanh nghiệp quốc tế. Sinh viên được bố trí ở ký túc xá, giúp tiết kiệm đến 50% chi phí sinh hoạt.

Du học tại nơi có mức thuế thu nhập thấp nhất châu Á - Ảnh 2.

Bạn Thiện Khiêm (Tiktoker Khiemslay) đặt câu hỏi về các chương trình học bổng dành cho bậc đại học và sau đại học.

Du học tại nơi có mức thuế thu nhập thấp nhất châu Á - Ảnh 3.

Nhiều sinh viên Việt Nam bắt đầu quan tâm đến Hồng Kông - điểm đến giáo dục có chính sách thuế thân thiện, chi phí cạnh tranh và cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau tốt nghiệp.

Một trong những điểm thu hút sinh viên quốc tế là chính sách việc làm sau tốt nghiệp. Sinh viên được phép ở lại Hồng Kông tối đa 24 tháng để tìm việc mà không cần xin thêm visa. Nếu tiếp tục làm việc tại đây, sau 7 năm (bao gồm thời gian học), họ có thể được cấp thẻ thường trú nhân - lợi thế hiếm có so với nhiều nơi khác.

Theo thống kê của ĐH Hồng Kông, 99% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm trong vòng 6 tháng, với mức lương khởi điểm cao và phúc lợi tốt. Hệ thống học bổng đa dạng gồm toàn phần, bán phần hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí.

“Sự tương đồng văn hóa giữa Việt Nam và Hồng Kông giúp tôi nhanh chóng hòa nhập, đồng thời nhận được học bổng toàn phần và cơ hội thực tập quốc tế đúng chuyên ngành” - ThS Phạm Ngọc Mẫu Tâm, cựu du học sinh ngành công nghệ sinh học ĐH Bách Khoa Hồng Kông, cho biết.

Khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hồng Kông trong nhiều lĩnh vực như khoa học, kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật… Thủ tục xin visa du học khá đơn giản, không cần phỏng vấn và được cấp visa điện tử, giúp quá trình nhập học diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

