Giáo dục

Trường ĐH Fulbright Việt Nam và trường ĐH của Mỹ phát triển dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI

Huế Xuân

(NLĐO) -Viện Đông Á Weatherhead, Trường ĐH Columbia và Trường ĐH Fulbright Việt Nam sẽ nghiên cứu liên ngành về chính sách công, nghệ thuật và nhân văn số

Dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI của trường ĐH Mỹ và Việt Nam - Ảnh 1.

Biên bản Ghi nhớ (MOU) vừa được ký kết giữa Trường ĐH Fulbright Việt Nam và Hội đồng Tín thác Trường ĐH Columbia TP New York, đại diện bởi Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead.

Digitizing Vietnam (DV) là dự án trọng điểm của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường ĐH Fulbright Việt Nam, được phát triển cùng Viện Đông Á Weatherhead, Trường ĐH Columbia (Mỹ) sau khi 2 bên ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) ngày 7-11. 

Dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI của trường ĐH Mỹ và Việt Nam - Ảnh 2.

Quảng cáo độc lạ bằng AI

Dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI của trường ĐH Mỹ và Việt Nam - Ảnh 3.

Chuyên gia đặt câu hỏi về chữ Nôm để xem thông tin cung cấp có chính xác hay không

Dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI của trường ĐH Mỹ và Việt Nam - Ảnh 4.

Kết quả trả lời có trích dẫn nguồn tham chiếu rõ ràng

Dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI của trường ĐH Mỹ và Việt Nam - Ảnh 5.

Sinh viên tìm hiểu thông tin ứng dụng AI độc lạ. Sau khi đặt câu hỏi, kết quả sẽ trả về theo văn phong và thông tin của tờ báo Nữ giới chung

Dự án nhằm bảo tồn, tuyển chọn và cung cấp quyền truy cập vào các bản thảo, văn bản và tư liệu hình ảnh quý hiếm của Việt Nam bằng công cụ số tiên tiến.

Bao gồm các môn học Nhân văn số trong bối cảnh nghiên cứu Việt Nam và môn Nhân văn số ứng dụng trong nghiên cứu Việt Nam. Dự án đã phát triển thành một nền tảng năng động kết nối nghiên cứu truyền thống với tính toán, trực quan hóa và trí tuệ nhân tạo.

Định hướng mới này giúp dự án khám phá cách AI hỗ trợ diễn giải, tạo sinh và “đối thoại” với dữ liệu văn hóa, biến dữ liệu văn hóa thành những cuộc trò chuyện sống động thay vì chỉ là những bộ sưu tập tĩnh.

Các mục tiêu đang triển khai bao gồm: phát triển công cụ AI phân tích văn bản và hình ảnh từ nguồn tư liệu Việt Nam; ứng dụng AI tạo sinh trong tái dựng và trực quan hóa văn hóa; đào tạo thế hệ học giả mới am hiểu cả văn hóa và công nghệ (kỹ năng lập trình); nghiên cứu các vấn đề đạo đức và quyền tác giả trong thời đại AI.

Ngoài ra, theo thỏa thuận, 2 trường sẽ theo đuổi các cơ hội thúc đẩy nghiên cứu chung giữa giảng viên và sinh viên, đồng tổ chức các cuộc thảo luận và hội thảo học thuật, đón tiếp học giả quốc tế, và phát triển những chương trình mới trong các lĩnh vực công nghệ, nhân văn và khoa học xã hội.

Hai bên đang hướng tới việc thành lập Trung tâm Việt Nam toàn cầu tại Trường ĐH Columbia, dự kiến trở thành không gian kết nối các hoạt động nghiên cứu và đối thoại về Việt Nam đương đại.

Được thành lập năm 1754, Trường ĐH Columbia là một trong những cơ sở hàng đầu thế giới về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Tọa lạc tại Thành phố New York, trường quy tụ cộng đồng học giả toàn cầu chuyên giải quyết các thách thức phức tạp thông qua hợp tác liên ngành và học thuật xuất sắc.

Trong đó, Viện Đông Á Weatherhead đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu về Đông Á, Đông Nam Á và khu vực châu Á hiện đại, thúc đẩy hiểu biết xuyên văn hóa thông qua nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động kết nối cộng đồng.

