Những người dùng di động nào bị khóa SIM sau ngày 15-4?

Theo Thông tư 08/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thuê bao di động của người dùng sẽ bị khóa SIM sau ngày 15-4 và buộc phải cập nhật, chuẩn hóa lại thông tin để tiếp tục sử dụng.

Biện pháp này giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.

Lưu ý, người dùng di động nếu nhận được thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID mới phải thực hiện xác nhận SIM chính chủ.