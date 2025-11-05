CSGT TP HCM “soi” vi phạm ngay trong bãi xe trường học

CLIP: Lực lượng chức năng kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng.

Ngày 5-11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra bãi giữ xe ở Trường THPT Phạm Văn Sáng.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi giữ xe trường học.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nam sinh lớp 12 chạy xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ đến trường.

Nam sinh phân trần do nhà xa, đi lại giữa Trường THPT Phạm Văn Sáng và học thêm vất vả nên ba mẹ cho mượn xe để đi di chuyển. "Em xin nghiêm túc rút kinh nghiệm" - nam sinh nói.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời xác minh người giao xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Tương tự, một nữ sinh học lớp 10 cũng trình bày lý do xa nhà nên tự đi xe máy đến trường.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện 3 xe máy khác có dung tích xi – lanh trên 50cc nên tiến hành xác minh, làm việc với học sinh điều khiển.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM, để đảm bảo an toàn cho lứa tuổi học sinh; ngày 4-11, các Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đồng loạt phối hợp cùng Công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học.

Tổ công tác làm việc với các học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng

Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra cốp xe nhằm ngăn chặn việc cất giữ các hung khí hay hay việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn dưới sự chứng kiến của học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh. Ngoài ra, đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn.