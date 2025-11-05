HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT TP HCM “soi” vi phạm ngay trong bãi xe trường học

Anh Vũ

(NLĐO) - Kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng, tổ công tác phát hiện 5 xe máy do học sinh chạy đến trường.

CLIP: Lực lượng chức năng kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng.

Ngày 5-11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra bãi giữ xe ở Trường THPT Phạm Văn Sáng.

img

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi giữ xe trường học.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nam sinh lớp 12 chạy xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ đến trường.

Nam sinh phân trần do nhà xa, đi lại giữa Trường THPT Phạm Văn Sáng và học thêm vất vả nên ba mẹ cho mượn xe để đi di chuyển. "Em xin nghiêm túc rút kinh nghiệm" - nam sinh nói.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời xác minh người giao xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Tương tự, một nữ sinh học lớp 10 cũng trình bày lý do xa nhà nên tự đi xe máy đến trường.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện 3 xe máy khác có dung tích xi – lanh trên 50cc nên tiến hành xác minh, làm việc với học sinh điều khiển.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM, để đảm bảo an toàn cho lứa tuổi học sinh; ngày 4-11, các Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đồng loạt phối hợp cùng Công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học.

img

Tổ công tác làm việc với các học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng

Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra cốp xe nhằm ngăn chặn việc cất giữ các hung khí hay hay việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn dưới sự chứng kiến của học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh. Ngoài ra, đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn.

img

5 xe máy phát hiện vi phạm.

Tin liên quan

Dây xích bị đứt, xe cần cẩu đổ xuống đường ở TP HCM

Dây xích bị đứt, xe cần cẩu đổ xuống đường ở TP HCM

(NLĐO) - Xe tải đang chở xe cần cẩu vào công trường thì dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt.

Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

(NLĐO) - Khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ ở TP HCM.

TP HCM: Dự kiến nhiều chính sách hỗ trợ học sinh thuộc nhóm đối tượng yếu thế

(NLĐO) - UBND TP HCM đã có dự thảo trình HĐND TP về một số chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh thuộc nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn

