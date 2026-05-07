3 ưu tiên của Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. hôm 6-5 đã nêu 3 ưu tiên hàng đầu cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sắp tới là an ninh lương thực, ổn định năng lượng và bảo vệ công dân Đông Nam Á.

Trong thông điệp video trước thềm hội nghị, dự kiến diễn ra tại TP Cebu trong hai ngày 7 và 8-5, ông Marcos nhấn mạnh cần phải tăng cường đoàn kết khu vực trong bối cảnh thế giới đối mặt ngày càng nhiều thách thức. Trong số này, an ninh năng lượng được xác định là một nội dung trọng tâm giữa lúc gián đoạn nguồn cung toàn cầu liên quan đến xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Tổng thống Marcos cho biết sẽ chủ trì thảo luận về cách khu vực có thể tăng cường năng lực sẵn sàng, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và đẩy nhanh đa dạng hóa năng lượng để giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Một nội dung quan trọng khác là an ninh lương thực, với việc nước chủ nhà thúc đẩy các biện pháp duy trì dòng chảy thông suốt của hàng hóa thiết yếu và tăng cường hỗ trợ cho nông dân cũng như các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ông Marcos cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ công dân ASEAN đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài, ghi nhận những đóng góp của họ đối với nền kinh tế khu vực. Ông Marcos cho biết thêm Philippines sẽ tiếp tục thúc đẩy các nguyên tắc sáng lập của ASEAN như chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. "Thông qua những hành động này, chúng ta sẽ xây dựng một ASEAN nơi người dân được hưởng một tương lai an toàn, hòa bình và ổn định" - nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh.

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đọc thông điệp trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN hôm 6-5. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines là "Cùng nhau định hướng tương lai", nêu bật tinh thần đoàn kết khu vực, khả năng chống chịu và cam kết xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, với trọng tâm là cùng nhau vượt qua thách thức bằng hành động tập thể. Tại hội nghị cấp cao nói trên, theo truyền thông Philippines, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến thảo luận nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm việc ứng phó với tình hình Trung Đông; tăng cường khả năng chống chịu kinh tế; hợp tác an ninh và các vấn đề nhân đạo; tầm quan trọng của đối thoại, ổn định và hành động tập thể giữa các nước thành viên ASEAN.

Trước thềm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Allan Gepty hôm 6-5 cho biết ASEAN đang xem xét các giải pháp trung và dài hạn nhằm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu năng lượng của khu vực. Ông Gepty, đồng thời là Bộ trưởng Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN của Philippines, nhấn mạnh an ninh năng lượng có ý nghĩa then chốt đối với doanh nghiệp và mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Ngoài ra, theo quan chức này, việc hoàn tất và ký kết Hiệp định Khung về Kinh tế số sẽ là một trong những kết quả trọng tâm của hội nghị. Theo hãng tin Bernama, ông Gepty cho biết thỏa thuận này sẽ giúp doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận thị trường nước ngoài thông qua các nền tảng trực tuyến, đồng thời thiết lập các quy định rõ ràng hơn cho các giao dịch số trong khu vực.

Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN gần đây đã ra tuyên bố chung cảnh báo rằng xung đột Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu và đe dọa khiến tăng trưởng kinh tế khu vực chậm lại đáng kể. Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc gián đoạn các tuyến hàng hải then chốt, đặc biệt là eo biển Hormuz, khiến khu vực trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương nếu tuyến vận tải này bị gián đoạn kéo dài. AEC cũng chỉ ra các hệ quả trực tiếp như giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng biến động mạnh, chi phí vận tải tăng vọt, phí bảo hiểm cao hơn và chi phí logistics leo thang.