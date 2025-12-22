ASEAN họp về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết cuộc họp này được triệu tập theo quyết định chung của thủ tướng các nước Malaysia, Campuchia, Thái Lan hôm 11-12.

Theo hãng thông tấn Bernama (Malaysia), thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 21-12 nêu rõ cuộc họp sẽ tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại giữa Campuchia và Thái Lan; xem xét các bước đi khả thi mà ASEAN có thể thực hiện để hỗ trợ những nỗ lực đang diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt xung đột.

Cũng theo thông cáo, việc triệu tập cuộc họp thể hiện cam kết của các nước thành viên ASEAN đối với tinh thần đoàn kết và thống nhất, cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện - Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim có những cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 21-12 Ảnh: Facebook Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Cũng trong ngày 21-12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có các cuộc thảo luận sơ bộ với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhằm trao đổi quan điểm và tìm kiếm lộ trình tốt nhất để xoa dịu căng thẳng. Ông Anwar nhấn mạnh hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nêu trên sẽ là diễn đàn phù hợp, mang tính xây dựng để hai nước tiến hành đàm phán cởi mở, giải quyết các bất đồng một cách hòa bình và hướng tới một giải pháp công bằng, lâu dài.

Trước đó vài ngày, Thủ tướng Malaysia từng cho biết cuộc họp sẽ cho phép ASEAN tiến hành thảo luận chung và tăng cường nỗ lực thuyết phục cả hai phía ngừng xung đột, bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia hôm 20-12, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á Deng Xijun đã đến Phnom Penh trong nỗ lực thúc đẩy nước chủ nhà và Thái Lan hạ nhiệt căng thẳng. Trong chuyến thăm này, ông Deng Xijun tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Campuchia và Thái Lan nhằm hướng tới giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hy vọng sẽ thúc đẩy Campuchia và Thái Lan nối lại việc ngừng bắn vào đầu tuần này.