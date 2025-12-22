HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia cập nhật tình hình biên giới với Thái Lan trước thềm cuộc họp ASEAN

Anh Thư

(NLĐO) - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp tại Malaysia sáng 22-12 với hy vọng thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Tờ Phnom Penh Post trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã thả 4 quả bom xuống khu vực Boeng Trakoun thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia lúc 5 giờ ngày 22-12, chỉ vài giờ trước khi cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bắt đầu tại Malaysia.

Tờ báo này cũng đưa tin rằng quân đội Thái Lan tiếp tục nã pháo vào Campuchia hôm 21-12, cáo buộc lực lượng này nhắm cả vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey.

Thái Lan tiếp tục thả bom bằng F-16 trước thềm cuộc họp bộ trưởng ASEAN - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là các vụ nổ do bom từ chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan thả xuống tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia - Ảnh: PHNOM PENH POST

Tính đến 17 giờ ngày 21-12, tổng cộng 41 quả đạn pháo đã được bắn vào Campuchia, theo Bộ Quốc phòng nước này.

Trong khi đó, theo tờ Bangkok Post, sự chú ý của công chúng hôm 22-12 đang đổ dồn vào cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nói trên.

Cuộc họp này được tổ chức trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khu vực tìm cách xoa dịu căng thẳng leo thang dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và kỳ vọng có thể thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 21-12 rằng ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai nước để tìm ra con đường tốt nhất nhằm giảm bớt căng thẳng.

Ông Anwar cũng kêu gọi Bangkok và Phnom Penh hướng tới đối thoại và tôn trọng lẫn nhau để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

"Cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao sẽ là một diễn đàn thích hợp và mang tính xây dựng để hai nước tham gia vào đối thoại cởi mở, giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài" - Thủ tướng Malaysia viết.

Cuộc gặp được xem là diễn đàn quan trọng để Thái Lan và Campuchia tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở, làm rõ lập trường của mỗi bên và tìm cách giảm leo thang căng thẳng, theo tờ Bangkok Post.

xung đột biên giới Kuala Lumpur Campuchia Thái Lan các bộ trưởng ngoại giao ASEAN
