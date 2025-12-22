HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh "nóng" ngay trong ngày họp ASEAN

Hải Hưng

(NLĐO) – Campuchia và Thái Lan cùng cáo buộc nhau pháo kích qua lại gây thương vong, thiệt hại dân sự và buộc nhiều khu vực phải sơ tán hôm 22-12.

Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục tiến hành pháo kích nhằm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng dân sự của Campuchia.

"Vào lúc 14 giờ 42 phút ngày 22-12 đội Thái Lan đã bắn hơn 40 quả đạn pháo vào các khu dân cư thuộc xã Ta Sda, huyện Sampov Lun, tỉnh Battambang của Campuchia" - quân đội Campuchia tuyên bố.

Campuchia và Thái Lan cùng cáo buộc đối phương “tấn công dữ dội” - Ảnh 1.

Campuchia cáo buộc hoả lực từ Thái Lan khiến nhà dân tại tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia bị hư hại ngày 22-12. Ảnh: Khmer Times

Vẫn theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, bất chấp phía Thái Lan tiến hành nhiều đợt pháo kích hạng nặng và tấn công bộ binh liên tục từ buổi sáng cho đến khoảng 15 giờ chiều, "lực lượng Campuchia vẫn giữ vững các vị trí then chốt tại các làng Boeng Trakoun, Chok Chey và Prey Chan, thuộc tỉnh Banteay Meanchey".

"Chúng tôi đã tổ chức phản kích bằng hỏa lực mạnh mẽ và hiệu quả, qua đó đẩy lùi các đợt tiến công và duy trì quyền kiểm soát các vị trí chiến lược" - nguồn tin từ Campuchia nhấn mạnh. 

Chiều ngược lại, giới chức Thái Lan cáo buộc phía Campuchia đã gia tăng các cuộc tấn công tại tỉnh Sa Kaeo, miền Đông Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết Campuchia đã tiến hành các đợt pháo kích liên tục nhằm vào nhiều khu vực dân cư tại Sa Kaeo kể từ 13 giờ 29 phút ngày 21-12, buộc nhà chức trách phải triển khai sơ tán khẩn cấp.

Tiếp đến, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 22-12, đạn phóng lựu phản lực đã đánh trúng một kho lúa tại huyện Khok Sung. "Campuchia còn triển khai vũ khí hạng nặng tấn công các căn cứ quân sự tại huyện Ta Phraya khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng" – Bangkok Post dẫn lời phát ngôn viên Surasant Kongsiri.

Chuẩn Đô đốc Surasant nói rằng tổng số binh sĩ Thái Lan thiệt mạng kể từ khi xung đột với Campuchia bùng phát đã lên tới 22 người.

Giới chức Thái Lan cũng cho hay tỉnh Sa Kaeo thuộc quyền quản lý của Quân khu 1, phụ trách khu vực Đồng bằng Trung tâm và một phần miền Đông, hiện là điểm nóng chính của các cuộc giao tranh. Ngược lại, căng thẳng tại khu vực Quân khu 2 ở Đông Bắc đã có dấu hiệu giảm.

Ngoài ra, phía Thái Lan cáo buộc Campuchia pháo kích đã gây hư hại nghiêm trọng nhiều nhà dân tại các huyện Khok Sung và Ta Phraya, đồng thời công bố hình ảnh một bệ phóng rốc-két đa nòng BM-21 được cho là khai hỏa từ khu vực dân sự phía Campuchia. Thái Lan cho rằng đây là hành động vi phạm các quy tắc và công ước quốc tế.

Campuchia và Thái Lan cùng cáo buộc đối phương “tấn công dữ dội” - Ảnh 2.

Hình ảnh một kho thóc ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo – Thái Lan bốc cháy do trúng hoả lực từ Campuchia ngày 22-12. Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Theo thống kê của Thái Lan, tính đến sáng 22-12, đã có 37 dân thường thiệt mạng do các nguyên nhân gián tiếp liên quan đến xung đột, chủ yếu là bệnh nhân không thể tiếp cận dịch vụ y tế vì bệnh viện đóng cửa.

Xung đột được cho là đã ảnh hưởng đến 217 bệnh viện, trong khi chính quyền Thái Lan đang duy trì 848 khu trú ẩn cho 167.395 người sơ tán.

Trong ngày 22-12 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại Malaysia. Sau hội nghị, Thái Lan và Campuchia đồng ý tiếp tục họp vào ngày 24-12 để bàn cụ thể về việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn.

