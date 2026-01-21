HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị.

Ngày 21-1, tại phiên thảo luận góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trình bày tham luận về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tổng kết thực tiễn, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, coi đây là chìa khóa để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Tinh giản gần 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Báo cáo về kết quả mang tính đột phá của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, kết thúc hoạt động mô hình Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng từ Trung ương đến địa phương; giảm 4 cơ quan Đảng Trung ương, 5 cơ quan Quốc hội, 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 13 tổng cục và tương đương, gần 1.500 đầu mối cấp vụ và hơn 4.800 đầu mối cấp phòng.

Giảm 29 tỉnh, thành phố, không tổ chức mô hình cấp huyện và giảm gần 700 huyện. Điều chỉnh sáp nhập từ hơn 10.000 xuống còn 3.321 xã, phường (giảm khoảng 6.700 xã, phường). Tinh giản gần 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua chính sách hỗ trợ vượt trội….

Nhìn lại hơn 1 năm thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giai đoạn nước rút trong vòng 6 tháng, từ tháng 7-2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

"Việc sắp xếp, tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đã mở ra không gian, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa để phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo" - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong từng cơ quan đơn vị, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Vận hành tổ chức bộ máy mới thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời sơ kết, tổng kết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trụ sở, tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tế, tránh lãng phí. Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương.

Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng; rà soát xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp cho giai đoạn 2026-2031.

