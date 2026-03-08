32 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đang được đại lý tìm kiếm

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc vé số xuân. Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 1-3, giải độc đắc (dãy số 124254) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 549308) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 578627) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 2-3, giải độc đắc (dãy số 733819) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 712198) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 253477) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 3-3, giải độc đắc (dãy số 263815) trúng tại An Giang và Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 327452) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 339932) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 4-3, giải độc đắc (dãy số 064235) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 972486) trúng tại Tây Ninh .

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 977098) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 5-3, giải độc đắc (dãy số 728003) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 209734) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Tây Ninh trúng độc đắc tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 576705) "ở lại" An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 462757) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 696030) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 871999).

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 7-3, giải độc đắc (dãy số 385752) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 885734) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 639526) cũng trúng tại Đồng Nai.

Vé số Long An mở thưởng chiều 7-3, giải độc đắc (dãy số 843300) đến chiều 8-3 vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Như vậy, tuần qua, có 2 giải độc đắc vé số xuân của xổ số miền Nam chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là Long An và Hậu Giang. Hiện, nhiều đại lý vé số đang tìm những khách hàng trúng thưởng độc đắc tổng cộng 32 vé của 2 đài này.