Bất ngờ với 4 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 8-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 7-3, giải độc đắc (dãy số 885734) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến sáng 8-3, chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé TPHCM vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM đã được đổi tại đại lý vé số Tấn Tấn ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 843300) của vé số Long An cũng chưa xác định được nơi có khách trúng độc đắc 32 tỉ đồng.

Đến sáng 8-3, khách hàng trúng giải an ủi vé số Long An đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 385752) và giải an ủi của vé số Hậu Giang vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 7-3, giải độc đắc (dãy số 639526) cũng được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến sáng 8-3, chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Bình Phước vẫn chưa lộ diện. Đối với giải an ủi của vé số Bình Phước, đại lý Diệu Hiền ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng thưởng 2 vé.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang và vé số Bình Phước cùng trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Cà Mau. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam ngày 8-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Duy

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 8-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Đây cũng là kỳ mở thưởng vé số xuân cuối cùng của 3 đài này trong năm 2026.