Kết quả xổ số miền Nam: Nơi trúng độc đắc và an ủi gây bất ngờ

Chiều 7-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra bất ngờ với nơi trúng thưởng giải độc đắc và giải an ủi của vé số Trà Vinh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 696030) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Trà Vinh đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Trà Vinh là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. 15 vé trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại Tây Ninh và Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78, Nhựt

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi vé số Trà Vinh là đại lý vé số Nhựt ở xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) và đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 871999) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc (dãy số 462757) vé số Vĩnh Long được xác định trúng ở TP Cần Thơ.

Như vậy, vé số xuân của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Cần Thơ mở thưởng chiều 6-3 đều đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc.