Thời sự Đô thị

336 điểm ùn tắc ở TP HCM chờ được “giải cứu”

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM có 336 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm nóng. Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Văn phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

336 Điểm ùn tắc giao thông TP HCM cần giải quyết trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 1.

TP HCM khôi phục phà Bình Quới để giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường xung quanh

Nhu cầu đi lại tăng, hạ tầng hạn chế

Theo đó, TP HCM hiện có 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được xác định là điểm nóng, tập trung tại khu vực trung tâm và các cửa ngõ ra vào thành phố như: Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương… 

Nguyên nhân chính là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp; đồng thời nhiều công trình trọng điểm đang thi công, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn xảy ra.

336 Điểm ùn tắc giao thông TP HCM cần giải quyết trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 2.

Khu vực nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu khắc phục dứt điểm các điểm ùn tắc cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sở Xây dựng – Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông TP - được giao chủ trì, phối hợp Công an TP xây dựng kế hoạch cụ thể theo nguyên tắc "5 rõ": rõ đơn vị, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm phối hợp. Đồng thời, thành lập các tổ công tác xử lý ùn tắc tại khu vực trọng điểm như trung tâm TP, tuyến Xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ – nút An Phú – cảng Cát Lái, cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 51, đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, Cộng Hòa, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, khu vực cảng Phú Hữu, Cát Lái… hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có giải pháp bù tiến độ do ảnh hưởng thời tiết hoặc thiếu vật liệu, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Tăng cường biện pháp phi công trình

Về giải pháp phi công trình, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đảm bảo tổ chức giao thông hợp lý; duy tu, bảo trì hạ tầng thường xuyên; nghiên cứu bố trí cho xe hai bánh được rẽ phải liên tục tại một số giao lộ đủ điều kiện nhằm hạn chế tình trạng đi lên vỉa hè.

336 Điểm ùn tắc giao thông TP HCM cần giải quyết trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị quyết liệt để kéo giảm ùn tắc trong thời gian tới

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng tăng cường ứng dụng công nghệ, nhân rộng mô hình giao thông thông minh, mở rộng mạng lưới vận tải công cộng kết nối liên thông, nhất là phục vụ học sinh – sinh viên tại các địa bàn mới sáp nhập; phối hợp các doanh nghiệp cảng điều phối hợp lý sản lượng hàng hóa giữa các cảng để giảm áp lực tại Cát Lái; khôi phục hoạt động phà Bình Quới trong tháng 10-2025 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và giảm ùn tắc khu vực này.

Công an TP tiếp tục tuần tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đẩy mạnh xử phạt "nguội", bổ sung biển cảnh báo tại các tuyến có camera giám sát; phối hợp lực lượng Thanh niên xung phong và chính quyền địa phương điều tiết giao thông tại các điểm nóng.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị "khẩn trương, quyết liệt, phối hợp đồng bộ" để kéo giảm ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Một số mốc tiến độ cụ thể

Hoàn thành nhánh cầu N2 (XL11) nút giao An Phú trước ngày 31-12-2025

Hoàn thành hầm chui HC1-02 (XL6) trước ngày 15-1-2026

Khởi công đoạn 1 Vành đai 2 trước ngày 15-11-2025

Khởi công lại đoạn 3 vào ngày 30-10-2025

Thông xe kỹ thuật các đoạn thuộc Vành đai 3 trước ngày 31-12-2025

Hoàn thành toàn bộ dự án nút giao Mỹ Thủy trong tháng 6-2026.


TP HCM ùn tắc giao thông ùn ứ áp lực giao thông TP HCM có 336 điểm ùn ứ
