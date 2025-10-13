36 sáng kiến góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị

Tuổi trẻ PC Quảng Trị tham gia vào Đội xung kích hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 5

Với tinh thần đoàn kết, năng động và nhạy bén trong ứng dụng khoa học - công nghệ, tuổi trẻ Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị những năm qua luôn là lực lượng tiên phong trong sản xuất, kinh doanh và công tác chính trị của đơn vị. Lực lượng này đang góp phần đưa PC Quảng Trị trở thành một trong những mô hình doanh nghiệp số hàng đầu của tỉnh.

Lực lượng trẻ kiến tạo chuyển đổi số

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Quảng Trị hiện có 19 chi đoàn trực thuộc, với 460 đoàn viên – phần lớn là lao động trẻ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao (23 người sau đại học, 266 đại học và cao đẳng, 171 trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề).

Với tri thức, kỷ luật và tác phong công nghiệp, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) công ty là nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số và các nhiệm vụ chuyên môn then chốt. Các phong trào thi đua, công trình thanh niên và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do tuổi trẻ đảm nhận luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong giai đoạn 2022-2025, ĐVTN PC Quảng Trị đã có 36 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Trung công nhận, trong đó 1 sáng kiến cấp Tập đoàn của nhóm tác giả Vũ Thanh Phong và Vũ Hoài Nam mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuổi trẻ PC Quảng Trị trong một chương trình thắp sáng đường quê

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023), nhóm tác giả gồm Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tài, Lê Công Hiếu, Lê Văn Minh và Nguyễn Xuân Thủy của PC Quảng Trị đoạt giải nhì lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông với đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện các nguy cơ mất an toàn lưới điện từ hình ảnh/video thu thập của DRONE/UAV". Đề tài này cũng giành giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X.

Đặc biệt, tháng 5-2025, hai đoàn viên Nguyễn Nhật Long và Trần Văn Thái được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc, nâng tổng số đoàn viên PC Quảng Trị được tôn vinh danh hiệu này lên 5 người.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Không chỉ khẳng định vai trò trong sản xuất và sáng tạo, tuổi trẻ PC Quảng Trị còn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những "chiến sĩ áo cam" trong xã hội.

Đoàn viên công ty trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó, cấp bách như tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng Giờ Trái đất, kiểm tra đêm lưới điện chống tổn thất, lắp đặt công tơ, cân pha trạm biến áp, và tham gia các công trình trọng điểm quốc gia.

Tuổi trẻ PC Quảng trị xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Nhiều đoàn viên đã góp mặt trong dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, công trình trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thành gấp rút. Cuối năm 2024, lực lượng thanh niên công ty tiếp tục hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Quảng Ninh sau bão Yagi; tháng 8/2025, họ lại có mặt tại Hà Tĩnh giúp khắc phục sự cố điện do bão số 5 (Kajiki).

Bí thư Đoàn PC Quảng Trị Đinh Gia Thành cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn viên còn tích cực hưởng ứng các phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Văn hóa doanh nghiệp", và "Xây dựng nếp sống văn minh tại nơi làm việc và khu dân cư".

"Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới luôn được tuổi trẻ công ty quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực", anh Thành nói.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ PC Quảng Trị đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điện và quê hương Quảng Trị.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn PC Quảng Trị đã xây dựng và bàn giao 15 công trình thanh niên như: "Thắp sáng đường quê", "Sân chơi cho em", với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng; trao tặng 170 suất quà, 180 suất học bổng với tổng trị giá 127 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Mỗi năm, lực lượng ĐVTN công ty hiến từ 100-150 đơn vị máu và luôn sẵn sàng hiến máu cho ngân hàng máu sống của khu vực khi có yêu cầu khẩn cấp.



