36 sáng kiến góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

36 sáng kiến góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị

HƯƠNG NGUYÊN - HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tuổi trẻ PC Quảng Trị phát huy sức sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ, đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của đơn vị.

36 sáng kiến trẻ góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị - Ảnh 1.

Tuổi trẻ PC Quảng Trị tham gia vào Đội xung kích hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng nặng nề của bão số 5

Với tinh thần đoàn kết, năng động và nhạy bén trong ứng dụng khoa học - công nghệ, tuổi trẻ Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị những năm qua luôn là lực lượng tiên phong trong sản xuất, kinh doanh và công tác chính trị của đơn vị. Lực lượng này đang góp phần đưa PC Quảng Trị trở thành một trong những mô hình doanh nghiệp số hàng đầu của tỉnh.

Lực lượng trẻ kiến tạo chuyển đổi số

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Quảng Trị hiện có 19 chi đoàn trực thuộc, với 460 đoàn viên – phần lớn là lao động trẻ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao (23 người sau đại học, 266 đại học và cao đẳng, 171 trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề).

Với tri thức, kỷ luật và tác phong công nghiệp, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) công ty là nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số và các nhiệm vụ chuyên môn then chốt. Các phong trào thi đua, công trình thanh niên và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do tuổi trẻ đảm nhận luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong giai đoạn 2022-2025, ĐVTN PC Quảng Trị đã có 36 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Trung công nhận, trong đó 1 sáng kiến cấp Tập đoàn của nhóm tác giả Vũ Thanh Phong và Vũ Hoài Nam mang lại hiệu quả thiết thực.

36 sáng kiến trẻ góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị - Ảnh 2.

Tuổi trẻ PC Quảng Trị trong một chương trình thắp sáng đường quê

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023), nhóm tác giả gồm Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tài, Lê Công Hiếu, Lê Văn Minh và Nguyễn Xuân Thủy của PC Quảng Trị đoạt giải nhì lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông với đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện các nguy cơ mất an toàn lưới điện từ hình ảnh/video thu thập của DRONE/UAV". Đề tài này cũng giành giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X.

Đặc biệt, tháng 5-2025, hai đoàn viên Nguyễn Nhật Long và Trần Văn Thái được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc, nâng tổng số đoàn viên PC Quảng Trị được tôn vinh danh hiệu này lên 5 người.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Không chỉ khẳng định vai trò trong sản xuất và sáng tạo, tuổi trẻ PC Quảng Trị còn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những "chiến sĩ áo cam" trong xã hội.

Đoàn viên công ty trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó, cấp bách như tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng Giờ Trái đất, kiểm tra đêm lưới điện chống tổn thất, lắp đặt công tơ, cân pha trạm biến áp, và tham gia các công trình trọng điểm quốc gia.

36 sáng kiến trẻ góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị - Ảnh 3.

Tuổi trẻ PC Quảng trị xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Nhiều đoàn viên đã góp mặt trong dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, công trình trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thành gấp rút. Cuối năm 2024, lực lượng thanh niên công ty tiếp tục hỗ trợ khôi phục lưới điện tại Quảng Ninh sau bão Yagi; tháng 8/2025, họ lại có mặt tại Hà Tĩnh giúp khắc phục sự cố điện do bão số 5 (Kajiki).

Bí thư Đoàn PC Quảng Trị Đinh Gia Thành cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn viên còn tích cực hưởng ứng các phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Văn hóa doanh nghiệp", và "Xây dựng nếp sống văn minh tại nơi làm việc và khu dân cư".

"Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới luôn được tuổi trẻ công ty quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực", anh Thành nói.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ PC Quảng Trị đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điện và quê hương Quảng Trị.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn PC Quảng Trị đã xây dựng và bàn giao 15 công trình thanh niên như: "Thắp sáng đường quê", "Sân chơi cho em", với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng; trao tặng 170 suất quà, 180 suất học bổng với tổng trị giá 127 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Mỗi năm, lực lượng ĐVTN công ty hiến từ 100-150 đơn vị máu và luôn sẵn sàng hiến máu cho ngân hàng máu sống của khu vực khi có yêu cầu khẩn cấp.


Tin liên quan

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

Hàng trăm công nhân làm việc xuyên đêm khôi phục lưới điện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chỉ hơn 2 ngày bão số 10 quét qua, Quảng Trị cơ bản đã được cấp điện, nhờ sự "chi viện" kịp thời từ các kỹ sư, công nhân ngành điện từ khắp miền Trung.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Trị đoàn thanh niên chuyển đổi số doanh nghiệp số EVNCPC điện lực quảng trị PC Quảng Trị TUỔI TRẺ NGÀNH ĐIỆN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo