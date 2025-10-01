Hàng trăm công nhân làm việc xuyên đêm khôi phục lưới điện ở Quảng Trị

Công nhân ngành điện thay thế dây dẫn bị đứt sau bão số 10.

Bão số 10 đổ bộ Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh tối 28-9 khiến hệ thống điện tại nhiều nơi tê liệt. Hàng trăm cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ thế đứt rời, hàng nghìn trạm biến áp ngừng hoạt động. Riêng Quảng Trị ghi nhận hơn 200 cột điện bị gãy, trong đó khu vực huyện Quảng Trạch và Bố Trạch (cũ) chịu thiệt hại nặng nhất.

"Chi viện" hàng trăm kỹ sư, công nhân

"Những giây phút sau bão, toàn bộ khu dân cư chìm trong bóng tối, nhiều người lo phải mất hàng tuần mới có điện trở lại" – anh Trần Văn Toàn ở xã Quảng Trạch, nói.

Ngay trong đêm 28-9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có mặt tại Quảng Trị để trực tiếp chỉ đạo ứng phó. Sáng sớm 29-9, EVNCPC họp khẩn, quyết định điều động 340 kỹ sư, công nhân từ 7 công ty điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung "chi viện" cho Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Các nhóm công nhân chia ca trực xuyên đêm để đảm bảo tiến độ khôi phục điện.

Trong đó, 205 người được điều động đến Quảng Trị, từ Điện lực các tỉnh, thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Tất cả mang theo phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ để có thể lao vào hiện trường ngay khi đến nơi.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, yêu cầu: "Trong ngày 29-9 phải khôi phục điện cho ít nhất 90% khách hàng, ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư. Toàn bộ lưới điện bị thiệt hại cần được khắc phục trong 3 ngày".

Làm việc thâu đêm để "xóa vùng tối"

Suốt gần 3 ngày qua, 29-9 đến 1-0, lực lượng ngành điện làm việc liên tục ngày đêm. Tại các xã Quảng Trạch, Phú Trạch, Tân Gianh… hàng chục tốp công nhân chia nhau kéo dây, dựng cột, thay trạm biến áp. Nhiều nhóm phải dầm mình giữa mưa lạnh, ngập trong bùn lầy để khôi phục đường dây.

"Ngành điện đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý sự cố. Anh em công nhân làm việc xuyên đêm, bất kể điều kiện khắc nghiệt, để người dân sớm có điện", ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Quảng Trị, chia sẻ.

Nhiều cột điện và vật tư khẩn cấp vào vùng bị thiệt hại nặng

Lưới điện ngổn ngang sau bão, nhiều đường dây hạ thế đứt rời trên khắp địa bàn Quảng Trị.

Công đoàn ngành điện cũng cử cán bộ đến hiện trường thăm hỏi, động viên các nhóm công tác, tiếp thêm động lực cho hàng trăm kỹ sư, công nhân đang nỗ lực khôi phục lưới điện.

Đến 10 giờ 30 sáng 1-10, cơ bản 98% khách hàng ở nhiều xã, phường của Quảng Trị đã có điện trở lại, chỉ còn số ít điểm tại các địa phương gặp sự cố, ngành điện lực sẽ cố gắng hoàn thiện trong hôm nay

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ dân khi bóng đèn trong nhà sáng trở lại. Anh Nguyễn Việt Cường ở xã Hòa Trạch, nói: "Chúng tôi tưởng phải mất nhiều ngày mới có điện. Nhưng nhờ sự khẩn trương của công nhân ngành điện, chỉ sau 3 ngày, một số nơi cả xã đã cơ bản có điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Người dân rất ghi nhận nỗ lực ấy".

EVNCPC khẳng định, việc khôi phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, mà còn là trách nhiệm xã hội với cộng đồng và luôn đặt mục tiêu đưa điện trở lại sớm nhất cho người dân vùng thiên tai, để ổn định đời sống và sản xuất.



