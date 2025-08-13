Nhóm này từng tham gia "nuôi khách" để gài bẫy video nhạy cảm, rồi tống tiền nạn nhân với số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 13-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa vận động thành công 3 thanh niên ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang, từng làm việc cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu, ra đầu thú.

Đây là những "mắt xích" trong chuyên án cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn gài bẫy video nhạy cảm để tống tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Tổ chức này đặt tổng hành dinh tại Campuchia, chia thành nhiều bộ phận, trong đó nhóm "nuôi khách" chuyên tiếp cận, lấy lòng tin và dụ bị hại thực hiện các cuộc gọi video.

Nhóm đối tượng T.Đ.M (19 tuổi), L.Đ.L (23 tuổi, cùng trú TP Cần Thơ) và T.T.B.Q (22 tuổi, trú An Giang) đã tự nguyện ra đầu thú sau khi được vận động từ phía gia đình và công an địa phương.

Nhóm "nuôi khách" từng tham gia gài bẫy tống tiền

Tại cơ quan điều tra, cả ba khai nhận từng phụ trách tạo các tài khoản Zalo ảo, kết bạn, trò chuyện, tâm sự với bị hại để lấy niềm tin, sau đó dụ gọi video nhạy cảm. Hình ảnh thu được sẽ được chuyển cho bộ phận khác ghi lại và dùng để đe dọa, ép chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng khác trong đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Các đối tượng hãy liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị theo số điện thoại: 0694100240 hoặc trực ban Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: 01 Hùng Vương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.



