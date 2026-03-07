HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

4 cầu thủ nhập tịch “lậu” bị cấm thi đấu tại Malaysia

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Giải Vô địch quốc gia Malaysia đang có những điều chỉnh về quyền thi đấu của một số cầu thủ liên quan.

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL), 4 trong số 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia hiện thi đấu tại M-League sẽ không được ra sân trong thời gian án phạt còn hiệu lực. Phán quyết này được đưa ra sau khi CAS bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

4 cầu thủ nhập tịch “lậu” bị cấm thi đấu tại Malaysia - Ảnh 1.

Cầu thủ nhập tịch “lậu” Joao Figueiredo trong màu áo CLB Johor DT (Ảnh: BERNAMA)

Quyết định từ CAS đã giữ nguyên thời hạn cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ nhập tịch "lậu", song chỉ ở các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa họ không thể góp mặt ở các giải đấu chuyên nghiệp trong khi thụ án.

Đáng chú ý, CAS cũng tính cả thời gian từ ngày 25-9-2025 đến 26-1-2026 khi 7 tuyển thủ này bị treo giò theo phán quyết của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Như vậy, các cầu thủ có liên quan sẽ bị cấm ra sân trong khoảng 8 tháng nữa.

Trong số 4 cầu thủ đang thi đấu tại M-League, có đến 3 gương mặt là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang khoác áo CLB Johor DT. Đội bóng này được xem là thế lực thống trị của bóng đá Malaysia trong nhiều năm qua. 

Hiện tại, Johor DT đã vào đến vòng 1/8 AFC Champions League Elite, giải đấu cấp CLB cao nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trong trận lượt đi diễn ra ngày 4-3, đại diện Malaysia đã giành chiến thắng 3-1 trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Kết quả này giúp Johor DT nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé tiến vào vòng tứ kết tại đấu trường châu lục. Cũng vì vậy, sự vắng mặt của các nhân tố nhập tịch "lậu" chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiều sâu lực lượng cũng như cơ hội của đội bóng ở các đấu trường trong nước và khu vực.

4 cầu thủ nhập tịch “lậu” bị cấm thi đấu tại Malaysia - Ảnh 2.

Gabriel Palmero vừa gia nhập Kuching City hồi tháng 2 vừa qua (Ảnh: Kuching City FC)

Cái tên còn lại đang chơi bóng tại Malaysia là Gabriel Palmero. Sau khi vướng vào vụ bê bối liên quan đến nhập tịch trái phép, hậu vệ này "mất việc" tại châu Âu và phải trở về Đông Nam Á. Palmero hiện thuộc biên chế Kuching City, CLB xếp vị trí thứ 4 tại Giải Vô địch quốc gia Malaysia.

Malaysia bóng đá châu Á cấm thi đấu Liên đoàn bóng đá thế giới CAS FAM nhập tịch “lậu”
