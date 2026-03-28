Đời sống

Bảng "xếp hạng vận may" 12 con giáp tuần mới

Huệ Bình tổng hợp (theo Newtalk)

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp tuần mới cho thấy Thân, Hợi, Thìn đón vận may rực rỡ, tiền bạc hanh thông.

Trang Newtalk chia 12 con giáp thành 3 nhóm để dễ "chiêm nghiệm vận thế" trong tuần mới (từ 30-3 đến 5-4).

Nhóm con giáp may mắn nhất

Công việc và tài lộc của nhóm con giáp này đều có bước đột phá mạnh mẽ.

Tuổi Thân:

Là con giáp dẫn đầu về may mắn tuần này. Sự linh hoạt giúp tuổi Thân biến thách thức thành cơ hội kinh doanh.

Tài chính khởi sắc rõ rệt, có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các khoản đầu tư cũ hoặc thưởng nóng.

Tuổi Hợi:

Vận trình cực kỳ êm đẹp nhờ có quý nhân phù trợ. Mọi mâu thuẫn trong công việc hay tình cảm đều được hóa giải nhẹ nhàng.

Đây là thời điểm vàng để tuổi Hợi thực hiện các kế hoạch quan trọng vì tỉ lệ thành công rất cao.

Tuổi Thìn:

Sự tự tin và bản lĩnh giúp tuổi Thìn tỏa sáng tại nơi làm việc. Nhờ quý nhân, tuổi Thìn tháo gỡ được những vướng mắc về thủ tục giấy tờ.

Tài lộc ổn định, tinh thần phấn chấn, làm gì cũng thấy thuận tay.

Bảng xếp hạng vận may 12 con giáp tuần mới - Ảnh 1.

Công việc và tài lộc của tuổi Thân, Hợi, Thìn đều có bước đột phá mạnh mẽ. Ảnh: taisounds.com

Nhóm con giáp ổn định

Nhóm này không có quá nhiều biến động lớn, cần duy trì sự kiên trì và tập trung vào những việc hiện tại.

Tuổi Tý:

Dù là năm xung nhưng tuần này vận trình khá bình lặng. Tuổi Tý nên tập trung vào công việc chuyên môn, tránh đứng ra bảo lãnh hay can thiệp vào chuyện của người khác. Sự thận trọng sẽ giúp con giáp này giữ được thành quả hiện có.

Tuổi Dần:

Một tuần bận rộn với khối lượng công việc lớn. Dù có đôi chút mệt mỏi nhưng bù lại nguồn thu nhập rất xứng đáng. Chỉ cần chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi, con giáp này sẽ có một tuần kết thúc trong viên mãn.

Tuổi Tỵ:

Khả năng quan sát tinh tế giúp tuổi Tỵ tránh được những rủi ro trong giao dịch.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, đặc biệt là với những người độc thân. Hãy cứ thong dong, quả ngọt sẽ đến vào cuối tuần.

Tuổi Dậu:

Kỹ năng giao tiếp là vũ khí giúp con giáp này đạt được thỏa thuận có lợi. Tuy nhiên, túi tiền có dấu hiệu hao hụt do chi tiêu cho các buổi gặp gỡ xã giao. Hãy lên kế hoạch tài chính cụ thể hơn để tránh lạm chi.

Tuổi Mùi:

Tuổi Mùi tìm thấy sự bình yên bên gia đình.

Vận thế không quá rực rỡ nhưng ổn định, cho phép con giáp này dành thời gian chiêm nghiệm và lập kế hoạch cho tương lai. Làm việc thiện trong tuần này sẽ giúp tuổi Mùi tăng thêm phúc khí.

Nhóm con giáp cần cẩn trọng

Những con giáp còn lại cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tâm thế bình tĩnh.

Tuổi Ngọ:

Cần thận trọng nhất trong 12 con giáp. Tránh ra quyết định đầu tư lớn hoặc chuyển việc vào tuần này. Hãy giữ tâm thế trang nghiêm để tránh những năng lượng tiêu cực.

Tuổi Sửu:

Chú ý đến lời ăn tiếng nói để tránh thị phi, tranh chấp tại nơi làm việc. Sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, cần chú ý giữ ấm và ăn uống điều độ. Sự nhẫn nhịn là chìa khóa giúp tuổi Sửu an yên qua tuần này.

Tuổi Mão:

Cẩn thận trong các giao dịch tài chính, tránh cho vay mượn tiền bạc. Trong tình cảm, hãy học cách kiềm chế cảm xúc, tránh vì một phút nóng nảy mà làm sứt mẻ mối quan hệ lâu năm.

Tuổi Tuất:

Có thể gặp chút áp lực từ cấp trên hoặc sự hiểu lầm từ đồng nghiệp. Thế nhưng, đừng quá lo lắng, hãy dùng sự chân thành để đối đãi. 

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026 không chỉ mang đến những cơ hội mới mà còn là thời điểm vàng để các con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi tìm thấy “định mệnh” của đời mình.

(NLĐO) – Trong danh sách 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 - theo dự đoán từ trang Jobsdb, Ma Kết đứng đầu về mức độ bền vững và quyền lực trong sự nghiệp.

(NLĐO) – Dựa trên bảng xếp hạng vận thế năm 2026 từ trang tin Zentv, các ngày sinh tốt nhất để bứt phá và nắm giữ vai trò dẫn dắt là ngày 1, 10, 19 và 28.

