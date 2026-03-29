Đời sống

Cung hoàng đạo nào chuyển mình rực rỡ những ngày đầu tháng 4?

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư may mắn nhất về tiền bạc.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 30-3 đến ngày 5-4.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Nguồn năng lượng dồi dào giúp Bạch Dương hoàn thành mọi kế hoạch còn dang dở. Trong công việc, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, cấp trên đang rất chú ý đến cung hoàng đạo này.

Chuyện tình cảm chuyển biến tích cực, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thú vị.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu cần học cách buông bỏ những áp lực không đáng có. Đừng quá khắt khe với bản thân nếu mọi việc chưa đi đúng quỹ đạo. Về tài chính, Kim Ngưu nên thắt chặt chi tiêu và tránh các khoản đầu tư rủi ro.

Cung hoàng đạo nào chuyển mình rực rỡ những ngày đầu tháng 4? - Ảnh 1.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu nên thắt chặt chi tiêu và tránh các khoản đầu tư rủi ro. Ảnh: Pakutaso

Song Tử (21.5 – 21.6)

Mở rộng vòng kết nối là từ khóa dành cho Song Tử. Các mối quan hệ xã hội sẽ mang lại cho Song Tử những cơ hội bất ngờ trong sự nghiệp. Cung hoàng đạo này sẽ trở nên cực kỳ thu hút trong các cuộc trò chuyện.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Sự nghiệp của Cự Giải đang trên đà thăng tiến. Khả năng lãnh đạo và sự tỉ mỉ giúp cung hoàng đạo này ghi điểm tuyệt đối trong mắt đồng nghiệp.

Tài chính ổn định, Cự Giải có thể tự thưởng cho mình món đồ nhỏ.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tinh thần học hỏi và khám phá của Sư Tử lên cao. Đây là lúc thích hợp để đăng ký một khóa học mới hoặc lên kế hoạch cho một chuyến đi xa. Sự tự tin giúp Sư Tử tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần này Xử Nữ cần tập trung vào việc quản lý tài chính và các kế hoạch dài hạn. Có thể cung hoàng đạo này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Trọng tâm tuần này nằm ở các mối quan hệ đối tác và tình cảm. Thiên Bình cần khéo léo hơn trong việc thương lượng để đạt được thỏa thuận chung.

Thiên Bình độc thân có khả năng trúng tiếng sét ái tình.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp nên tập trung vào thói quen sinh hoạt và hiệu quả công việc. Việc sắp xếp lại thời gian biểu sẽ giúp cung hoàng đạo này làm việc năng suất hơn mà không bị quá tải.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Sáng tạo và lãng mạn là những gì Nhân Mã cảm nhận rõ nhất tuần này. Nếu Nhân Mã đang theo đuổi nghệ thuật, đây là thời điểm bùng nổ ý tưởng.

Chuyện tình cảm có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, thú vị.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Gia đình và không gian sống là ưu tiên hàng đầu của Ma Kết. Ma Kết có thể muốn trang hoàng lại nhà cửa hoặc dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

Trong công việc, sự kiên trì giúp Ma Kết vượt qua những thử thách khó khăn.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Khả năng giao tiếp tuyệt vời giúp Bảo Bình giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối. Đây là tuần để cung hoàng đạo này chia sẻ ý tưởng và kết nối với những người cùng chí hướng.

Các chuyến đi ngắn ngày hoặc buổi gặp gỡ bạn cũ sẽ mang lại nhiều niềm vui.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Tài chính của Song Ngư có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Song Ngư có thể nhận được phần thưởng hoặc tìm thấy nguồn thu nhập mới.

Trong công việc, hãy tin vào trực giác của mình.


Cung hoàng đạo tuần mới: Song Tử đón “mưa” tiền

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương và Nhân Mã là hai cung có trải nghiệm tuần mới đáng mong đợi nhất.

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026 không chỉ mang đến những cơ hội mới mà còn là thời điểm vàng để các con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi tìm thấy “định mệnh” của đời mình.

Bốn con giáp tài lộc bùng nổ trong năm Bính Ngọ 2026

(NLĐO) – Tuổi Hợi được cho là dẫn đầu vận tài lộc với cơ hội hưởng lộc bất ngờ, trong khi các con giáp Dần, Thìn, Thân bùng nổ thu nhập và sự nghiệp thăng tiến.

