4 dự án thay đổi diện mạo đô thị

Chiều 9-1, giao thông phía Đông Nam TP HCM tiếp tục rơi vào tình trạng căng thẳng.

Mệt mỏi, căng thẳng

Theo ghi nhận, trên đường Huỳnh Tấn Phát, ô tô xếp hàng dài nhích từng mét đường trong khó nhọc trong khi xe máy len lỏi, tranh từng khoảng trống nhỏ để tiến vào phà Bình Khánh. Tình trạng ùn ứ kéo dài cả về không gian lẫn thời gian khiến người tham gia giao thông vừa mệt mỏi vừa căng thẳng.

Hạ chân xuống đường để giữ thăng bằng xe, chị Phạm Thu Phương (SN 1990, ngụ xã Bình Khánh) rướn người ngó lên dòng phương tiện phía trước, sốt ruột. Người phụ nữ than hầu như hôm nào cũng thế nhưng "không thể quen được", nhiều hôm chờ phà lâu, ngồi giữ tư thế trên khiến chị ê ẩm khắp người.

Khu vực thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2

"Không chỉ Huỳnh Tấn Phát, nhiều tuyến đường xung quanh như Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Thọ cũng kẹt nặng, nhất là vào cuối tuần hoặc lễ, Tết" - chị Phương kể và cho biết người dân nơi đây đang chờ đợi hiện thực hóa cầu Cần Giờ bởi sẽ rút ngắn được ít nhất 30 phút đi lại, giảm bớt khó chịu cùng những chi phí di chuyển khác.

Cùng thời điểm, tại phường Phú Thuận, khu vực dự kiến xây dựng cầu Phú Mỹ 2, sự thiếu thoải mái khi lưu thông tái diễn. Bước vào một số quán nước gần đó, phóng viên nghe nhiều người nhắc tới cây cầu sắp kết nối trực tiếp từ Nam TP HCM sang Đồng Nai này với hy vọng sớm được sử dụng. Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1976, ngụ phường Phú Thuận) cho hay hiện tại muốn đi Đồng Nai, phải vòng qua cầu Phú Mỹ vốn đang quá tải, đồng thời quả quyết cầu Phú Mỹ 2 chắc chắn giải quyết tình trạng ngột ngạt do kẹt xe.

Trên 180.000 tỉ đồng vốn đầu tư

Cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 nằm trong loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được UBND TP HCM phê duyệt kế hoạch khởi công vào ngày 15-1 nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng), đây là 3 dự án được xác định triển khai theo hình thức PPP (đối tác công tư).

Cầu Cần Giờ dài 6,3 km, nối xã Nhà Bè với xã Bình Khánh, có tổng mức đầu tư 13.201 tỉ đồng theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.533 tỉ đồng từ ngân sách TP HCM, phần xây dựng cầu trên 10.600 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Phối cảnh cầu Cần Giờ sau khi hoàn thành

Cầu Phú Mỹ 2 với chiều dài tương tự kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM) với đường Liên Cảng (Đồng Nai), tổng mức đầu tư 23.185,6 tỉ đồng, hợp đồng BT... Cả hai dự án được đánh giá là công trình giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Nam TP HCM với vùng biển Cần Giờ và sân bay Long Thành đều do Tập đoàn Masterise Group đề xuất đầu tư.

Trong khi đó, Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô gần 187 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.629 tỉ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu đề xuất. Dự án được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại, gắn với phát triển kinh tế thể thao, hướng tới tầm vóc quốc gia và khu vực.

Động lực phát triển bền vững

Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường đánh giá cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 không chỉ giải quyết áp lực ùn tắc mà còn mở ra dư địa phát triển đô thị cũng như kinh tế vùng ven TP HCM.

Cầu Cần Giờ phá thế "độc đạo" của phà Bình Khánh, đồng thời tạo lực đẩy cho các khu đô thị lấn biển, đô thị sinh thái và dự án kinh tế ven biển. Với cầu Phú Mỹ 2, sẽ hình thành hành lang giao thông mới kết nối khu đô thị phía Nam TP HCM, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tăng trưởng kinh tế địa phương.

Khi đồng bộ với hệ thống cao tốc, metro và giao thông công cộng, hai cây cầu này góp phần hoàn thiện mạng lưới vận tải hiện đại, giảm ùn tắc và tăng cường khả năng liên kết vùng.

"Đây không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần mà là động lực cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy du lịch, thương mại và nâng tầm vị thế TP HCM trong dài hạn" - kỹ sư Trần Văn Tường nhận định.

Chung quan điểm, kiến trúc sư Khương Văn Mười nhấn mạnh thêm ý về loạt dự án cầu đường đang triển khai cho thấy điều kiện thuận lợi. Cụ thể, cơ chế đặc thù của TP HCM rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tạo cú hích cho phát triển.

Đối với Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, kiến trúc sư Khương Văn Mười nhận xét dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo thể thao cho thanh thiếu niên.

"Khi không diễn ra thi đấu, khu liên hợp vẫn vận hành phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển không gian đô thị thể thao và giải trí hiện đại, bền vững cho TP HCM" - kiến trúc sư Khương Văn Mười nói.

Metro số 2 sẵn sàng Theo Sở Xây dựng TP HCM, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) - dự án đầu tư công duy nhất trong số 4 dự án dự kiến động thổ ngày 15-1-2026 tới - đã đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định. Sở Xây dựng đang phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị hoàn tất những thủ tục cuối cùng, bảo đảm dự án được khởi công đúng tiến độ theo kế hoạch UBND TP HCM phê duyệt. Tuyến metro số 2 dài hơn 11 km, kết nối khu vực trung tâm TP HCM với cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Toàn tuyến được thiết kế gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng.



