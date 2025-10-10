TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, cải thiện hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị

Đại diện các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án

Sáng 10-10, UBND phường An Khánh (TP HCM) tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo dự án, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, rạch Đá Đỏ nằm giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường song hành Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn hai phường An Khánh và Bình Trưng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng báo cáo dự án

Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: nạo vét 1,7 km rạch, xây dựng 1,5 km kè hai bên bờ, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, xây dựng đường dạo ven rạch, vỉa hè, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Theo đó, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư dự án hơn 86,7 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Một đoạn rạch Đá Đỏ nhiều năm bị bồi lắng, lục bình phủ dày đặc

Dự án với mục tiêu giải quyết triệt để nhu cầu thoát nước mưa cho khu vực hai bên đường, đồng thời cải thiện điều kiện lưu thông, vệ sinh môi trường và nâng cao mỹ quan đô thị. Công trình cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thoát nước chung của TP HCM, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Được biết, dự án thi công trên địa bàn có nhiều tuyến đường huyết mạch và lưu lượng giao thông lớn, chủ đầu tư cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND các phường liên quan và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

Phối cảnh dự án sau khi hoàn thành - Ảnh: BQLDA

Tại lễ khởi công, nhiều người dân sinh sống tại khu vực bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ dự án.

Bà Bùi Kim Anh (56 tuổi), người dân sống tại phường An Khánh hơn 15 năm, chia sẻ: "Trước đây con rạch rất ô nhiễm, rác thải và lục bình đầy kín. Hôm nay thấy khởi công, bà con ai cũng vui mừng, nhiều người ra xem từ sáng sớm. Chúng tôi mong muốn sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ có thêm đường đi bộ ven rạch để phục vụ cộng đồng".