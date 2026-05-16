Thời sự Xã hội

4 học sinh cùng đuối nước thương tâm, vừa tìm thấy 3 thi thể

Cao Nguyên

(NLĐO)- Trong khi tắm, 4 học sinh không may bị nước sông cuốn ra xa bờ khiến các em bị hụt chân

Tối 16-5, lãnh đạo xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong đuối nước ở xóm Núi Lá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 16-5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau  tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn ra xa bờ khiến các em bị hụt chân.

Đắk Lắk 4 học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Đến khoảng 19 giờ, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể 3 em học sinh

Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm được thi thể của 3 em học sinh, 1 em còn lại vẫn đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Theo lãnh đạo địa phương, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Không khí tại khu vực xảy ra vụ việc bao trùm sự bàng hoàng, đau xót khi các em đều đang ở độ tuổi học sinh.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng và học sinh bước vào kỳ nghỉ hè.

Đắk Lắk 4 học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

16_2_2026_ tin- 4 HOC SINH DUOI NUOC TAI DAK LAK


Tin liên quan

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

(NLĐO) - Nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai) trong ngày lễ thì không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

Ra suối tắm, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

(NLĐO)- Thông tin từ UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 cháu bé ra suối tắm bị đuối nước thương tâm.

Khen thưởng 2 người đàn ông cứu cháu bé 10 tuổi đuối nước

(NLĐO)- Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và cách xử lý đúng đắn, cháu bé 10 tuổi, bị đuối nước đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định

