4 học sinh cùng đuối nước thương tâm, vừa tìm thấy 3 thi thể

Tối 16-5, lãnh đạo xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong đuối nước ở xóm Núi Lá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 16-5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn ra xa bờ khiến các em bị hụt chân.

Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm được thi thể của 3 em học sinh, 1 em còn lại vẫn đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Theo lãnh đạo địa phương, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Không khí tại khu vực xảy ra vụ việc bao trùm sự bàng hoàng, đau xót khi các em đều đang ở độ tuổi học sinh.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng và học sinh bước vào kỳ nghỉ hè.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

