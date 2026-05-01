Thời sự Xã hội

Tai nạn giao thông làm 24 người chết, 37 người bị thương trong ngày thứ hai nghỉ lễ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày 1-5, CSGT trên toàn quốc đã xử lý 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp.

Ngày 1-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong Ngày quốc tế Lao động 1-5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1-5-2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

CSGT xử lý hơn 3 . 100 Trường hợp vi phạm nồng độ cồn Trong ngày 1 - 5 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CSGT

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người; giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 13 người bị thương so với cùng kỳ. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người tử vong, tăng 1 vụ và tăng 1 người chết; số người bị thương không thay đổi.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, công an các địa phương phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp. Qua đó, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 mô tô và 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm GPLX đối với 1.995 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.118 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người 109 trường hợp; đón, trả khách không đúng quy định 6 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp; tước GPLX 1 trường hợp, trừ điểm GPLX 15 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 379 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 187 trường hợp vi phạm; lĩnh vực đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 94 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT nhận định, mặc dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ, song nguy cơ vẫn tiềm ẩn trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Tin liên quan

Huy động hàng ngàn CSGT, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Huy động hàng ngàn CSGT, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong ngày 29-4, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện và xử lý 1.562 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chỉ trong 1 ngày, CSGT xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm soát gần 48.000 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản 2.179 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

(NLĐO)- Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5, Tây Ninh dự báo lưu lượng tăng cao, CSGT triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

