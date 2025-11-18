4 người ở TP HCM bị khởi tố vì mâu thuẫn khi mua bán... hột vịt lộn

Ngày 18-11, Công an phường Thông Tây Hội, TP HCM đã khởi tố Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi), Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi) và Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ngụ TP HCM), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là những người đã đánh nhau, gây náo loạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội trước đó.

Hai vợ chồng Pháp và Hà đánh nhau với Lệ và Thông.

Theo điều tra ban đầu, khuya 11-11, vợ chồng Pháp - Hà bán hột vịt lộn ở đường Quang Trung. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn với Lệ và Thông.

Lệ và Thông cho rằng mình đến trước nhưng Pháp - Hà ưu tiên bán cho một khách đứng ngoài đường đến sau.

Bực tức, Lệ phản ứng, lời qua tiếng lại với vợ chồng Pháp - Hà. Lệ và Thông sau đó rời đi nhưng rồi quay lại. 4 người này ẩu đả từ lề đường lên vỉa hè đường Quang Trung.

Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải clip lên mạng xã hội. Đến nay, cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người, người còn lại được tại ngoại do có bệnh nền chờ xử lý.