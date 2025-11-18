HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

4 người ở TP HCM bị khởi tố vì mâu thuẫn khi mua bán... hột vịt lộn

Anh Vũ

(NLĐO) - Đến nay, cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người liên quan vụ đánh nhau khi mua bán hột vịt lộn, người còn lại được tại ngoại do có bệnh nền chờ xử lý

Ngày 18-11, Công an phường Thông Tây Hội, TP HCM đã khởi tố Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi), Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi) và Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ngụ TP HCM), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là những người đã đánh nhau, gây náo loạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội trước đó.

- Ảnh 1.

Hai vợ chồng Pháp và Hà đánh nhau với Lệ và Thông.

Theo điều tra ban đầu, khuya 11-11, vợ chồng Pháp - Hà bán hột vịt lộn ở đường Quang Trung. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn với Lệ và Thông.

Lệ và Thông cho rằng mình đến trước nhưng Pháp - Hà ưu tiên bán cho một khách đứng ngoài đường đến sau.

Bực tức, Lệ phản ứng, lời qua tiếng lại với vợ chồng Pháp - Hà. Lệ và Thông sau đó rời đi nhưng rồi quay lại. 4 người này ẩu đả từ lề đường lên vỉa hè đường Quang Trung.

Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải clip lên mạng xã hội. Đến nay, cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người, người còn lại được tại ngoại do có bệnh nền chờ xử lý.

Xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM

Xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM

(NLĐO) - Một nhà vệ sinh công cộng gắn ki-ốt ở phường Sài Gòn, TP HCM biến mất cùng tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế nước giải khát

Lê Trung Khoa bị khởi tố

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà.

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp

(NLĐO) - Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, một số cán bộ liên quan bị bắt.

